Hawking'ten korkutan tarih! İnsanoğlu yok olacak...

ÇİN’in başkenti Pekin’deki Tencent WE Zirvesi’ne video konferans yoluyla bağlanan dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, insanoğlunun 2600 yılına kadar yok olabileceği uyarısında bulundu. Hawking, artan nüfus ve enerji talebinin gezegeni felakete sürükleyeceğini belirterek Dünya’nın alev topu haline gelebileceğini kaydetti.

KURTULMAK İÇİN KENDİNİZE YENİ GEZEGEN BULUN

Hawking, insanların faciadan kurtulmak için hayata uygun başka bir gezegen bulması gerektiğini söyledi. Hawking, dünyalıların varlığını milyon yıl daha uzatmak istiyorlarsa daha önce kimsenin gitmediği yerlere korkusuzca gitmesi gerektiğini dile de getirdi.

HAYAT İÇİN EN UYGUN GEZEGEN

Yatırımcıları, komşu Alpha Centauri Sistemi’ne seyahati öngören Breakthrough Starshot adlı projesine destek vermelerini isteyen Hawking, bu sistemde hayat için uygun gezegenin olabileceğini tahmin ediyor.

Sputnik'in haberine göre dünyaca ünlü fizikçi, Breakthrough Starshot projesinin uzay aracının ışık hızıyla sadece 20 yılda yıldızlara ulaşabileceğini açıkladı.

Konferansta konuşma yapan Breakthrough Starshot projesinin mevcut yöneticisi Pete Worden, 21. yüzyılın ikinci yarısında, Alpha Centauri yörüngesindeki hayata uygun gezegenin ilk görüntülerinin alınabileceğini ifade etti.