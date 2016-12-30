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Hayat kurtaran “Döner bariyer sistemi”nin kullanımına başlandı

Önümüzdeki süreçte yaygınlaşması beklenen teknolojiyle birlikte ölümlü kazaların önemli oranda azalması bekleniyor.

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Geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde düzenlenen etkinle tanıtımı gerçekleştirilen döner bariyer (Rolling Barrier) sisteminin ilk resmi adımları atıldı. Günümüzde yollara yerleştirilen bariyerlerin kazalar üzerindeki eksikliğinden yola çıkan ETI, tasarladığı özel bariyer sistemiyle meydana gelebilecek can kayıplarının yanı sıra otomobil üzerinde meydana gelebilecek ciddi hasarların da önüne geçmeyi hedefliyor.

 
Malezya‘da yer alan Subang havaalanına giden otoyol üzerinde pilot program dahilinde ilk kez kullanımına başlanan bariyer sisteminin altyapısı çelikten oluşuyor. İçerisinde çelik boruların, dışarısında plastik silindirlerin görev yaptığı bariyerler döner yapısı sayesinde kaza sırasında darbeyi emerek savuşturabiliyor. Test aşamaları sırasında başarılı sonuçların elde edildiği teknolojiyle birlikte yerel yönetim, ölümlü kaza oranlarında gözle görülü bir azalma bekliyor. Kullanımına henüz başlanan bu sistemin yakın zamanda ülkemizde de yer almasını ve kazaların maksimum şekilde önüne geçilmesini diliyoruz.
 
 
 

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