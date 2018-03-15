Afrin'de hendekler 'Samur' ile aşılacak

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kent merkezi kuşatıldı. Teröristlerin kazdığı hendekleri aşmak için kullanılan seyyar yüzücü hücum köprüleri Afrin'e doğru yola çıktı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda askerimizin karşısına çıkan nehir ya da içi su dolu hendekler, zırhlı araçların su engelini geçmesi için tasarlanan milli seyyar yüzücü hücum köprü aracı "Samur" ile aşılacak. Hem karada, hem de suda ilerleyen Samur'ların ihtiyaca göre köprü ya da feribota dönüştüğünü belirten Güvenlik Uzmanı, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Afrin kilidinin Samur'larla çözüleceğini söyledi. Milli İHA'larla tespit edilen su dolu hendeklerin İzmir'de tanıtılan Samurlarla geçileceğini belirten Başbuğ, "4-5 metre derinliğindeki terör hendeklerini Türk ordusunun Transformer'ları olarak da bilinen 'Samur'larla aşıp, Afrin'i alacağız" dedi

SAMUR Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü

SAMUR, Türk Kara Savunma Sanayi’nin sözleşmeye bağlanmış ilk özgün tasarım ve geliştirme projesidir. SAMUR SistemiTürk Silahlı Kuvvetleri’nin taktik harekat ihtiyaçlarına uygun olarak, muharebe sahasında sulu açıklıklardan süratle ve emniyetle geçişini sağlayacak bir nakliye takımı ve köprü sistemidir.

Dizel motor, otomatik şanzıman, pnömatik süspansiyon sistemi ve hidrolik fren sistemi ile SAMUR Sistemi, ileri ve geri yönlerde %50 eğimde ve %30 yanal eğimde karada sürüş kabiliyetine sahiptir. 2 adet pompa jetinin sağladığı suda sürüş ve 360° manevra kabiliyetleri ile SAMUR Sistemi 2.5 m/s’ye kadar akıntılı sularda operasyon yapabilmektedir.

Tek başına askeri yük sınıfı (AYS) 21 Paletli araç, iki adet sistemin yan yana gelerek birleşmesi ile oluşturulan ikili nakliye takımında AYS 70 Paletli araç ve üç adet sistemin yanyana gelerek rampalarından birleşmesi ile oluşturulan üçlü nakliye takımında AYS 100 Tekerlekli araç taşıma kabiliyetine sahiptir. 12 adet SAMUR Sistemi bir araya gelerek 150 m uzunluğunda bir köprü oluşturmakta ve araçların kıyılar arası geçişine olanak sağlamaktadır. Muharebe sırasında kısıtlı zamanı en iyi şekilde kullanmayı hedefleyen sistem ile en fazla 10 dakikada ikili nakliye takımı kurulabilmektedir. SAMUR Sistemi’nde, kurtarma vinci, otomatik yangın bastıma sistemi, sabit yangın söndürme sistemi, ta- şınabilir yangın tüpleri ve artı basınç BK sistemi ile güvenlik önplanda tutulmaktadır

Benzer amaçlar için tasarlanan dünya çapındaki diğer tüm sistemlerden daha üstün özelliklere sahip olan SAMUR, FNSS mühendisleri tarafından milli imkanlarla tasarlanmıştır. SAMUR Sistemi, 8X8 sürüş yapısı, bir sistemde 4 adet rampa taşıması, standart olarak sunulan acil ve kıyı demirleme sistemi, balistik koruması, arıza tespit kolaylığı sağlayan elektronik veri iletişim altyapısı ile benzer sistemlerden ayrılmaktadır.