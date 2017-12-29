Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Her Bitcoin alışverişi bir evin haftalık elektriğini yakıyor

Bitcoin’in aşırı yavaş ve pahalı işlem hızı, artık herkesin malumu. Ancak Bitcoin’in çevreye verdiği zarar konusundaki araştırmalar sonuçlandıkça çok ilginç değerler de karşımıza çıkıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bitcoin ekosisteminin hem madencilik hem de alışveriş nedeniyle harcadığı yıllık enerjinin 186 milyon insanın yaşadığı Nijerya’nın yıllık elektrik tüketimiyle aynı boyuta ulaştığı daha önce hesaplanmıştı.
 
Dev elektrik tüketimi
Şimdi ise bir Bitcoin alışverişinin yarattığı enerji ihtiyacı konusunda yapılan araştırma herkesi şok edebilir. İki kişi arasında gerçekleştirilen Bitcoin transferi, ortalama bir ABD’li evin bir hafta boyunca tükettiği elektriğe eş değer boyutta enerji tüketimine neden oluyor.
 
Bu da Bitcoin ekosisteminin gelecekte dijital para sistemi olarak kullanılmasını zorlaştırıyor. Bitcoin ve diğer dijital para birimlerinin yükselen enerji tüketimi, dünyadaki karbon salınımını arttırdığı için yakında çevrecilerin ağır tepkisiyle karşılaşabilir. (Tech Inside)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PKK tükeniyor! Amanoslarda terör örgütü PKK'ya ait sığınak ele geçirildi

PKK tükeniyor! Amanoslarda terör örgütü PKK'ya ait sığınak ele geçirildi

60 yıllık iki arkadaş kardeş olduklarını öğrendi

60 yıllık iki arkadaş kardeş olduklarını öğrendi

Garaja hurda olarak girdi ama...

Garaja hurda olarak girdi ama...

Kendi kendini onaran cam üretildi

Kendi kendini onaran cam üretildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA