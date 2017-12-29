Her Bitcoin alışverişi bir evin haftalık elektriğini yakıyor

Bitcoin ekosisteminin hem madencilik hem de alışveriş nedeniyle harcadığı yıllık enerjinin 186 milyon insanın yaşadığı Nijerya’nın yıllık elektrik tüketimiyle aynı boyuta ulaştığı daha önce hesaplanmıştı.

Dev elektrik tüketimi

Şimdi ise bir Bitcoin alışverişinin yarattığı enerji ihtiyacı konusunda yapılan araştırma herkesi şok edebilir. İki kişi arasında gerçekleştirilen Bitcoin transferi, ortalama bir ABD’li evin bir hafta boyunca tükettiği elektriğe eş değer boyutta enerji tüketimine neden oluyor.

Bu da Bitcoin ekosisteminin gelecekte dijital para sistemi olarak kullanılmasını zorlaştırıyor. Bitcoin ve diğer dijital para birimlerinin yükselen enerji tüketimi, dünyadaki karbon salınımını arttırdığı için yakında çevrecilerin ağır tepkisiyle karşılaşabilir. (Tech Inside)