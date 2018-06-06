Hindistan 5 bin km menzilli kıtalar arası balistik füzesi Agni 5’i test etti

Füze, Odisha sahilindeki Dr Abdul Kalam Adası'ndan başlatıldı. Bu deneme, son teknoloji Agni-5 balistik füzesinin altıncı denemesiydi.

Agni-5, yaklaşık 1,5 tonluk bir nükleer savaş başlığı taşıyabilen, 17 metre uzuanluğunda 5,000 km menzili olan bir füze.

Ayrıca Hindistan'ın sahip olduğu .agni 5'in yanı sıra Agni füze ailesi, Agni-1 700 km menzilli , 2,000 km menzilli Agni-2, Agni-3 ve Agni-4, 2.500 3,500 km'den fazla menzile sahip füzelerden oluşuyor.