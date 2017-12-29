Hindistan süpersonik füzeyi başarıyla test etti
Hindistan Perşembe günü yerel olarak üretilen 'Gelişmiş Hava Savunması' (AAD) süpersonik askeri füzesini başarılı bir şekilde test ettiğini açıkladı.
- DHA
Füze, düşük irtifada ilerleyen herhangi bir balistik füzeyi imha etme kapasitesine sahip.
Test, Hindistan´ın Odisha eyaletinde gerçekleştirildi.
2017 boyunca gerçekleştirilen üçüncü testte, atmosferin 30 km yüksekliğindeki balistik füze hedef alınıp, ilk defa başarılı bir şekilde vuruldu.
Savunma yetkililerinin testten sonra yaptıkları açıklamada, "Doğrudan vurduk. Bu büyük bir başarı." denildi.
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