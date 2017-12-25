Hint hükümeti, BitCoin zenginlerinin peşinde

Hindistan Gelir Vergisi Departmanı, bilgileri ele geçirilen kişi ve varlıkların vergi kaçakçılığı suçu başlığı altında soruşturulduklarını ve bu kişilerin bitcoin ile yaptıkları yatırım ve ticaret faaliyetleri için vergi ödeyeceklerini açıkladı.

Bitcoin.com’un haberine göre, hükümetin kripto para birimi borsalarına yönelik soruşturmaları devam edecek. Özellikle yüksek gelir grubuna mensup kişilerin ticaret faaliyetleri ve vergi ödemediklerinden şüphelenilen 500 bin kadar müşteri, soruşturmanın merkezinde olacak.

Siber Bülten'in haberine göre, söz konusu soruşturma, Hindistan’ın Gelir Vergisi Kanunu kapsamında “yatırımcı ve tüccarların kimlik bilgileri, bunların arasında geçen işlemler ve kullanılan banka hesapları” gibi bilgileri toplamak amacıyla yürütülüyor.

Öte yandan Hindistan Merkez Bankası da bitcoin ile ilgili devamlı basın bültenleri ve çalışmalar yayınlamaya devam ediyor. Ülkede Bitcoin’e yönelik sıcak bir tavır söz konusu olmasa da kripto para birimi borsalarına yönelik kara para aklama gibi noktalarda herhangi bir zorunluluk getirilmiyor. Tam aksine, kripto para birimlerine yönelik herhangi bir yasal düzenleme mevcut değil. Fakat habere göre, kripto para birimlerine yönelik bu soruşturmalar devam edecek.