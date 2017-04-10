“Hızlı Giriş” ile şifre unutma derdine son

Mobil uygulama ve web sitelerine yapılan üye girişlerini daha hızlı ve güvenli hale getiren Hızlı Giriş teknolojisi, her geçen gün daha fazla kişi tarafından tercih ediliyor. Hızlı Giriş, cep telefonu numarasını kullanıcı adı olarak kullanmanızı sağlayarak kişiye özel şifre üretiyor ve üye girişlerinin daha güvenli ve hızlı yapılabilmesini mümkün kılıyor. Şifre girmek yerine, cep telefonu numarasını girerek mobil ve web sitelerine giriş yapılırken, bu sayede kendi telefonunuzun dışında, başka bir cihazdan sizin yerinize üye girişi yapılabilmesinin de önüne geçiliyor. Ayrıca kullanıcı “Beni Hatırla” seçeneğini işaretleyerek giriş süresini daha da kısaltabiliyor.

Türkiye’de 2 milyona yakın kişi kullanıyor

Dünya GSM Birliği (GSMA) Mobile Connect ile desteklenen Hızlı Giriş teknolojisinin kullanımının yaygınlaşması için tüm dünyada çalışmalar yapıyor. Turkcell, dünyada Hızlı Giriş’i ilk defa kullanan operatörden biri olarak öne çıkıyor. Turkcell’in bu teknolojiyi kendi web siteleri ve mobil uygulamalarına entegre etmesi, Hızlı Giriş yönteminin kullanım rakamlarının da hızla artmasını sağladı. Türkiye’de 2 milyona yakın kişi tarafından kullanılan bu yöntem sayesinde Turkcell kanallarındaki işlemlerin hızını da artmış durumda.

Bu teknoloji sayesinde, hiç üye olunmayan bir siteye üye girişi yapmak saniyeler içinde gerçekleşiyor. Turkcell.com.tr’deki girişlerin de çok büyük bir kısmı Hızlı Giriş yöntemi ile yapılıyor. Turkcell.com.tr ile tam entegre olarak çalışan Hızlı Giriş, önümüzdeki dönemde tüm Turkcell uygulamalarına entegre edilecek.