Holografik Evren'e dair somut kanıt bulundu

İngiltere, Kanada ve İtalya ortak araştırması sonucunda , evrenin devasa ve kompleks bir hologram olabileceğine dair ilk kanıtsal gözlemine ulaşıldığına inanılıyor. Teorik fizikçiler ve astrofizikçiler kozmik mikrodalga arka planındaki düzensizlikleri araştırırken, evrenin holografik ifadesini destekleyen somut bir kanıt buldular.

Aslında bu düzensizliklerin açıklanması için genel ifade kozmik şişme teorisidir. Southampton Üniversitesi(İngiltere), Waterloo Üniversitesi(Kanada), Perimeter Enstitüsü(Kanada), INFN(Lecce İtalya) ve Salento Üniversitesi’nden araştırmacıların bulguları Physical Review Letters dergisinde yayınlandı. Holografik evren fikri ilk 90larda öne sürüldü; bu teoriye göre 3 boyutlu gerçekliği oluşturan (zaman dahil) bilginin tümü 2 boyutlu bir sınırda yer alır.

Southampton Üniversitesi Matematik Bilimleri’nden Prof. Kostas Skenderis şöyle açklıyor: “ Üç boyutta gördüğünüz, hissettiğiniz ve duyduğunuz (zaman algısı da dahil) aslında iki boyutlu düz bir alanda ortaya çıkıyor. Aslında bu kredi kartlarında gördüğünüz hologramlara benziyor. Buna rağmen, bu sefer tüm evren kodlanmıştır. “ Holografik özelliklere örnek olarak olarak; iki boyutlu bir ekranda izlenen üç boyutlu bir film olarak verilebilir.

Resimlerin, yüksekliğin, genişliğini ve derinliğini görebiliriz fakat 2 boyutlu ekrandadır. Buna rağmen biz kendi 3 boyutlu evrenimizde nesnelere dokunabiliriz ve persfektif açıdan bu projeksiyon bizim için gerçektir. Son on yılda teleskoplar ve sensör teknolojisindeki gelişmeler sayesinde bilim insanları, evren tarafından yaratılan beyaz gürültü (mikrodalga radyasyon) hakkında çok büyük miktarda veri elde ettiler. İşte bu bilgiyi kullanan ekip veri ve kuantum alan teorisi arasında kompleks karşılaştırmalar yapabildi.

En basit kuantum alan teorilerinin bile , erken evrene ait nerdeyse bütün gözlemleri açıklayabileceklerini buldular. Prof. Skenderis şöyle yorumluyor: “Holografi evrenin yapısı ve yaratımı düşünüldüğünde , ileri doğru atılan büyük bir sıçramadır. Einstein’ın genel Görelelik teorisi evrende büyük boyutta nerdeyse her şeyi açıklayabiliyor, fakat bunların temellerini ve mekanizmalarını kuantum seviyesinde açıklamaya gelince çözülüyor.

Bilim insanları yıllardır kuantum ve Einstein’ın kütleçekim teorisini açıklamada zorlanıyor. Bazıları holografik evren konseptinin bu iki teoriyi birleştirebileceğine inanıyor. Umarız araştırmamız bizi buna götürür.” Bilim insanları şimdi bu araştırma ile erken evreni anlayarak, zaman ve uzayın nasıl birleştiğini açıklamayı umuyor.