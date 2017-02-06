HTC 11’in teknik özellikleri gün yüzüne çıktı

HTC 11’in HTC U olarak lanse edildiği söylense de gerçeği öğrenmek fazla sürmedi. HTC, yeni nesil Snapdragon 835 hazır olduğunda en yeni işlemciyle yeni telefonu piyasaya süreceklerini açıkladı. Şimdiyse HTC 11’in teknik detayları gün ışığına çıktı.

Belirtilenlere göre haberin başlarında da belirttiğimiz üzere Qualcomm Snapdragon 835 işlemciyle gelecek olan telefonda sızıntılara göre 6 GB RAM yer alacak. İlginç bir şekilde 2550×1556 piksel çözünürlüğünde ekranın bulunacağı söylenen cihazın ekran boyutu bilinmiyor.

Çözünürlüğün farklı bir yapıda olması kavisli ekran gibi farklı bir ekran formunun kullanılabileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Tabii görselde bir hata olmuş olma ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerek.

Android 7.12 işletim sistemi ve HTC Sense 9.0 arayüze sahip olduğu görülen telefonda 128 GB depolama alanı bulunuyor. Farklı depolama alanı seçeneklerinin de sunulmasının beklendiği cihazda microSD kart desteğinin bulunup bulunmayacağı henüz bilinmiyor.

Cihazın tasarımı HTC U’nun çizgisini mi takip edecek yoksa HTC 10’un tasarımının üzerine bazı değişiklikler mi barındıracak henüz belli değil. Telefonla ilgili detayların önümüzdeki dönemlerde netleşmesi bekleniyor.