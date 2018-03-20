HTC Desire 12 ve Desire 12+ ortaya çıktı

Steam ile sanal gerçeklik alanında büyük bir işbirliğine giden HTC, Vive ile en iyi sanal gerçeklik gözlüklerinden birisini üretmişti. Telefon alanındaki başarısızlıkların ardından, sanal gerçeklik alanına daha büyük yatırımlar yapan firma, telefon bölümünü Google’a satmıştı. Satışın ardından yapılan açıklamalarda, telefon üretilmeye devam edileceği söyleniyordu. Şirketin satış sonrasındaki yeni telefonları da ortaya çıktı.

HTC Desire 12+ özellikleri

HTC, yıllardır devam ettirdiği Desire ailesinde, her zaman için orta seviye telefonlar sunuyor. Firmanın yeni telefonları Desire 12 ve Desire 12+ da aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Desire 12+, Qualcomm’un Snapdragon 450 yonga setini kullanılıyor. Desire 12 ise MediaTek tarafından üretilen MT6739 yonga setini kullanıyor.

Desire 12+’ta kullanılan Snapdragon 450 yonga setinde, 1.8 GHz’de çalışan 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisi kullanılıyor. Adreno 506 grafik işlemcisinden gücünü alan telefon, 6 inç büyüklüğündeki ekranında 1440 x 720 çözünürlük sunuyor. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama ile gelecek telefon, 13 MP ve 2 MP arka kamerayla geliyor.

Daha ince çerçeve

İki telefonda da tasarım anlayışını değiştirmeyen firma, eski telefonlarına göre daha ince çerçeveler sunuyor. Yüzde 76’ya çıkarılan ekran kasa oranı, rakiplerine göre kötü olsa da firmanın standartlarına göre kabul edilebilir durumda. Desire 12’de parmak izi okuyucu sunmayan firma, 12+ modelindeyse parmak izi okuyucuya ver veriyor. Ayrıca telefonlarda, USB Type C yerine micro USB kullanılıyor.

HTC Desire 12 teknik özellikleri

Ekran: 5.5 inç, 1440 x 720 piksel, 293 ppi

İşlemci: Mediatek MT6739 (8 çekirdekli 1.3 GHz Cotex-A53)

Grafik Birimi: PowerVR GE8100

RAM: 3 GB RAM

Depolama: 32 GB depolama alanı, microSD destekli

Arka Kamera: 13 Megapiksel f/2.2

Ön Kamera: 5 MP f/2.4

Pil: 2730 mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Bağlantı: Micro USB – Wi-Fi a/b/g/n – GPS – NFC – Bluetooth 4.2

Boyutlar: 148.5 x 70.8 x 8.2 mm

HTC Desire 12+ teknik özellikleri

Ekran: 6 inç, 1440 x 720 piksel, 268 ppi

İşlemci: Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (8 çekirdekli 1.8 GHz Cotex-A53)

Grafik Birimi: Adreno 506

RAM: 3 GB RAM

Depolama: 32 GB depolama alanı, microSD destekli

Arka Kamera: 13 Megapiksel + 2 MP f/2.2

Ön Kamera: 8 MP f/2.0

Pil: 2965 mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Bağlantı: Micro USB – Wi-Fi a/b/g/n – GPS – NFC – Bluetooth 4.2

Boyutlar: 158.2 x 76.6 x 8.4 mm

Ağırlık: 157 gram

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