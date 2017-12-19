Huawei Enjoy 7s tanıtıldı. İşte cihazın detayları

Geçtiğimiz yıl kullanıcılarla buluşturulan Enjoy 6S’in devam modeli niteliğinde olan Huawei Enjoy 7S modelinin özellikleri ve tasarımı.

Huawei Enjoy 7s kullanıcılara neler sunuyor?

5.65 inç büyüklüğüne 2160×1080 piksel çözünürlük sunan FullView bir ekranın yer aldığı Enjoy 7S, 18:9 ekran formatının kullanıldığı bir telefon. 427 ppi piksel yoğunluğu sunan bu ekranın uzun yapısı nedeniyle, rakipleri ile benzer şekilde cihazın parmak izi okuyucusu arka kısımda yer alıyor.

2.36 GHz hızındaki sekiz çekirdekli Kirin 659 işlemciden ve Mali T830-MP2 GPU’dan güç alan cihaz, 3 GB RAM / 32 GB depolama alanı veya 4 GB RAM / 64 GB depolama alanı ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Arka tarafında 12 + 2 MP olmak üzere iki kamera sensörüne ev sahipliği yapan Enjoy 7S’in, ön tarafından ise 8 MP‘lik bir kamera bulunuyor.

3000 mAh kapasiteli bataryanın yer aldığı cihaz ile birlikte EMUI 8.0 kullanıcı arayüzü ve Android 8.0 Oreo kullanıcılara sunuluyor.

ShiftdeIete'ın haberine göre, 150.1 x 72.05 x 7.45 mm boyutlarında ve 143 gram ağırlığında olan telefon, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS ve GLONASS bağlantı teknolojilerini destekliyor. Cihazın 3 GB RAM’e sahip olan versiyonu 226 dolar, 4 GB RAM’e sahip olan versiyonu ise 256 dolar fiyat etiketine sahip.