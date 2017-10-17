Huawei Mate 10 ve Huawei Mate 10 Pro tanıtıldı

Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro, Huawei'nin ilk yapay zeka mobil bilgi işlem platformu olan Kirin 970 ile mobil telefon pazarındaki tüm engelleri kaldırıyor. Mükemmel bir akıllı mobil deneyimi sağlayan Huawei Mate 10 ve Huawei Mate 10 Pro, yapay zeka tabanlı işlemcisi sayesinde derinlemesine anlama ve makinesel öğrenme özelliği sunuyor.

Huawei Mate 10, Mate 10 Pro ve Porsche Design Mate 10, Kirin 970 yongaseti ve EMUI 8.0 yenilikçi donanımını birleştiren üstün yapay zeka cihazları olarak öne çıkıyor. Mate 10 Serisi, yeni Leica çift kamera teknolojisini entegre ederken üstün ürün performansı ve uzun pil ömrü geleneğini devam ettiriyor.

Sade ve şık bir tasarımla gelen Huawei Mate 10 5.9 inç, Mate 10 Pro ise 6 inç ekrana sahip. FullView ekranlı cihazlar daha canlı ve çarpıcı renkler sunuyor. Huawei Mate 10 16:9 ekran oranıyla gelirken, Mate 10 Pro 18:9 OLED panele sahip. HDR10 özelliği sayesinde canlı ve keskin renkler sunabilen cihazlar, multimedya deneyimini de artırıyor.

Cihazların, ergonomik bir tutuş için dört kenarında güzel ve simetrik bir biçimde kavis verilmiş bir 3D Cam Gövdesi bulunuyor. Cihazların arkasında Yeni Leica Çift Kamerayı vurgulamak için yansıtıcı bir bant tasarımı bulunmaktadır. HUAWEI Mate 10 Pro ayrıca IP67 su ve toza dayanıklı.

Huawei Mate 10 ve Huawei Mate 10 Pro, yeni Kirin 970 işlemcisi tarafından desteklenen daha hızlı ve kişiselleştirilmiş bir mobil deneyim yaşatarak yapay zeka gelişimleri sunan ilk cihazlar olma özelliği taşıyor. Huawei Kirin 970, gelişmiş bir TSMC 10nm işlemiyle üretildi ve sekiz çekirdekli ARM Cortex CPU, piyasaya ilk kez giren Mali G72 12 çekirdekli GPU ve özel olarak bir mobil cihaz için tasarlanmış ilk NPU'ya sahip. Ayrıca Kirin 970’de yapay zeka destekli akıllı fotoğrafçılık için yeni ikili bir İSS bulunuyor.

Özelleştirilmiş NPU, Huawei'nin yenilikçi HiAI mobil bilgi işlem mimarisi ile beraber Kirin 970'in yapay zeka ile ilgili işlemlerde %20 daha iyi performans ve %50 daha fazla enerji verimliliği sağlıyor. Huawei Mate 10 serisi, çift 4G SIM desteğine ve çift VoLTE bağlantılarına sahip süper hızlı LTE bağlantısını ve indirme hızlarını destekleyen dünyanın en hızlı akıllı telefonu olma özellliği taşıyor.

Kirin 970, kullanıcıların, Huawei'nin işleme yeteneklerinin tüm değer zincirine yayılımını sağlayan yeni ve yaratıcı yapay zeka uygulamaları geliştirmesi için açık bir mobil yapay zeka bilişim platformu sağlıyor.

Yeni Leica çift kamera ve yapay zeka destekli pil

Huawei, Mate 10 ve Mate 10 Pro’nun çift lenslerini üretmek için Leica ile işbirliğine devam etti. 12-megapiksel RGB + 20-megapiksel tek renkli sensörleri, dünyanın en büyük çift f/1.6 diyaframını, yapay zeka destekli Bokeh Efekti ve yapay zeka destekli Dijital Zoom'unu ve Optik Görüntü Sabitleyici Sistemini (OIS) biraraya getirdi. Nesneye ve ortama göre otomatik olarak kamera ayarlarını seçenyapay zeka destekli yeni Gerçek Zamanlı Ortam (Mekan) ve Nesne Tanıma özelliği ve daha net portreler ve daha keskin hatlı fotoğraflar çekmek için yapay zeka Hareket Algılamalı gelişmiş bir yapay zeka destekli Dijital Zoom fonksiyonuna sahip.

Huawei Mate 10 ve Huawei Mate 10 Pro, kullanıcı davranışlarını algılayan ve pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak için kaynakları akıllıca bölüştüren akıllı pil yönetim sistemi özelliğine sahip 4.000 mAh yüksek yoğunluklu bir pille birlikte sunuluyor. Pil, 4.5V/ 5A düşük voltajlı hızlı şarjı destekliyor ve cihazdaki güç seviyesinin 1’den 20’ye 10 dakikada, 1’den 58’e ise 30 dakikada çıkmasını sağlıyor. Buna ek olarak, uçtan uca güvenli bir şarj olanağı sunan Huawei’nin süper şarj teknolojisi, dünyanın ilk TÜV Hızlı Şarj Güvenlik Sertifikasına sahip.

Android 8.0 ile çalışan cihazlar yeni EMUI 8.0 ile piyasaya çıktı. Özellikler arasında, Kirin 970’in tüm imkanlarından yararlanan bir yapay zeka motoru; daha kolay bir iletişim deneyimi sunmak için daha hızlı ve daha doğru interaktif bir çeviri yapmak amacıyla yapay zeka tarafından hızlandırılmış bir çevirici, Huawei Mate serisini daha büyük ekrana bağlamak için kolay projeksiyon özelliği ve tam bir masaüstü deneyimini destekleme - bir PC’de olduğu gibi akıllı telefon ekranını genişletmek ya da yansıtma bulunuyor.

Huawei ayrıca üç adet Huawei Mate 10 aksesuarını da piyasaya sundu. Bunlar EnVizion 360 Kamera, SuperCharge Güç Bankası ve Akıllı Ölçek. EnVizion 360 Kamera, kullanıcıların sosyal medya kanallarında paylaşacakları birden fazla görüntüleme moduna sahip 5K fotoğraf ve 360 derecelik 2K video çekebilmesine olanak tanıyor. Huawei'nin SuperCharge Güç Bankası, 4,5V / 5A'lık düşük voltajlı hızlı şarjı destekliyor. Akıllı Ölçek ise bir mobil uygulama aracılığıyla vücuttaki yağ oranı ve vücut kitle indeksi gibi sağlık bilgilerini izleyebilir ve analiz edebiliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, Huawei Mate 10 yurt dışında 699 euro, Mate 10 Pro ise 799 euro'dan satışta olacak. Mate 10 Ekim sonundan itibaren Meksika, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde, kasım ortasından başlamak üzere aralarında Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Tayland ve Birleşik Krallık olmak üzere birçok ülkede satışa sunulacak. Porsche Design Huawei Mate 10 da kasım ayı ortalarından itibaren piyasaya çıkacak. Cihazların Türkiye satış fiyatı belli değil.

Huawei Mate 10 Pro'nun teknik özellikleri

150.5 x 77.8 x 8.2 mm/ 186 gr ağırlık

5.9-inç 1440 x 2560 IPS LCD ekran / %81.69 ekran-gövde oranı

HiSilicon Kirin 970 işlemci

Mali-G72MP12 GPU

4GB/6GB RAM

64/128GB arttırılabilir depolama alanı

256 GB'a kadar microSD kart desteği

f/1.6 değerinde 20MP + 12MP OIS destekli arka kamera, Çift-ton LED flaş, 4K video kayıt

f/2.0 değerinde 8 MP ön kamera

4000mAh batarya

Android 8.0 Oreo

USB Type-C bağlantı, Hızlı şarj , Parmak izi okuyucu, IP67 suya ve toza dayanıklı

Huawei Mate 10'nun teknik özellikleri

150.5 x 77.8 x 8.2mm boyutlarında ve 186 gram ağırlığında

5.9 inç 2.5D Quad HD ekran

Kirin 970 işlemci

Mali-G72 GPU

4 GB RAM

256 GB’a kadar genişletilebilir 64 GB hafıza

EMUO 8.0 destekli Android 8.0 Nougat işletim sistemi

20+12 MP çözünürlüğünde, Leica Summilux-H lensli ve çift tonlu LED flaşlı arka kamera

8 MP çözünürlüğünde ön kamera

Parmak izi ve kızılötesi sensörü

4000mAh büyüklüğünde batarya