Huawei P Smart uygun fiyata üst düzey deneyim sunuyor

Huawei P Smart’ta 5.65 inç, 1080 x 2160 piksel çözünürlüklü IPS LCD ekran bulunuyor. Sekiz çekirdekli HiSilicon Kirin 659 işlemci, 3 GB RAM, 32 GB dahili hafıza, 13 ve 2 megapiksel çözünürlüklü çift arka kamera, 1080p video kaydı, 8 megapiksel ön kamera, 3000 mAh kapasiteli pil, Android 8.0 Oreo, parmak izi okuyucu gibi özellikler telefonda yer alıyor.

Fullview, yani neredeyse sıfır çerçeveli ekran tasarımına sahip olan P Smart serisi, kullanıcıların görüş açısını en üst düzeye çıkarıyor. Ekran gövde oranını yüzde 76’ya kadar çıkan P Smart, geniş ekranı ikiye bölerek kullanma özelliği ile aynı anda iki farklı program üzerinde çalışmanıza da olanak sağlıyor.

P Smart, arka kamerada bulunan Leica kamera ve Huawei’nin sunduğu bokeh efekti ile etkileyici fotoğraflar çekmeye olanak sağlıyor. Huawei, şıklığıyla da öne çıkan P Smart’ın, genç tüketiciler için özel olarak hazırlandığının da altını çiziyor.

Huawei, telefon değiştirmenin her zaman riskli bir durum olduğunu, ancak Huawei P Smart’ın “Phone Clone” ile bunu aştığını söylüyor. Bu özellik, telefonunuzdaki rehber dahil tüm bilgileri olduğu gibi iOS ile Android veya Android ile iOS cihazlar arasında, doğrudan WiFi bağlantısı ile yeni telefonunuza aktarmaya imkan tanıyor. Share özelliği ile de belgeleriniz, videolarınız, fotoğraflarınız ya da daha fazlası anında yakındaki Huawei cihaza transfer edilebiliyor.

P Smart’ın ekranı, parmak eklemi hareketlerini algılıyor. Ekrana uygulanan çift tık hareketi ile ekran görüntüsü alınırken, ekrana tek uzun tık hareketi yaptığınızda telefonunuz görüntü ve ses kaydetmeye başlıyor. Bu sayede ekran görüntüsü almak istediğiniz hiçbir anı kaçırmazken ekranı sesli bir şekilde kaydedebilme özelliği ile güzel hatıraları kaydetmenizi sağlıyor. Ekrana “W” harfi yazdığınızda ister hava durumuna, isterseniz en çok kullandığınız uygulamaya gidebiliyorsunuz. Ekrana “C” çizdiğinizde ise kameraya gidebilir veya “S” harfi çizdiğinizde de ekran kaydı alabiliyorsunuz.

Huawei P Smart’ın fiyatı nedir?

Huawei P Smart, 1599 TL’lik fiyat etiketiyle satılıyor. Teknoloji mağazalarının yanı sıra; operatör firmalar da bu telefonu abonelerine çeşitli tekliflerle sunuyor.

(Teknoblog)