Huawei P20 Pro Türkiye satış fiyatı belli oldu

Huawei P20 Pro'nun Türkiye resmi satış fiyatı belli oldu. P20 Pro'nun tasarımı diğer üreticilerinden çok farklı değil. Ön tarafta 24MP kamera ve 6.1 inçlik çentikli ekranı görüyoruz. Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus’tan farklı olarak parmak izi tarayıcısını cihazın ön yüzüne yerleştirmiş.

Parmak izi demişken P20 Pro’da göz, yüz gibi farklı kimlik doğrulama seçenekleri de var. Yüz tanımanın iPhone X’ten hızlı olduğunu söyleyebilirim. Parmak izi tarayıcı da S9 mu yoksa P20 Pro mu derseniz kazanan yine Huawei olacaktır.

Şurada şöyle bir sorun var. Ana ekran düğmesi bir dizi ekran gezinti tuşunun altında bulunuyor. Büyük parmakları olan biri olarak, sık sık her iki tuşa da basabilir. Tıpkı benim yaşadığım gibi. Aynı zamanda, Google Asistan'ı kullanıma sunuyor.

Serinin en üst modeli Huawei P20 Pro’da 6.1 inç büyüklüğünde 1080x2240 (Full HD+) çözünürlüğünde OLED ekran, Kirin 970 (4x 2.38GHz Cortex -A73 + 4x 1.8 GHz Cortex -A53) işlemci, 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı, 4000 mAh pil, 40 + 20 + 8 MP çözünürlüğünde arka ve 24 MP ön kamera, EMUI 8.1 ve Android 8.1 işletim sistemi yer alıyor.

Huawei P20 Pro’nun Türkiye için belirlenen satış fiyatı 4999 TL.

(Milliyet)