Huawei yapay zeka asistanlarının duygusal anlamda daha iyi olmasını sağlayacak

Kullanıcıların daha fazla duygusal etkileşim kurabileceği Huawei dijital asistanı adeta Her filminin gerçek dünyaya taşınması olarak görülebilir. Huawei Tüketici Grubu Başkan Yardımcısı Felix Zhang, gelecekte tüm Huawei akıllı telefon kullanıcılarının sistemle duygusal modda etkileşime girebilmesini istediklerinin altını çiziyor.

Yapay zeka için gerçekleştirilecek bu geliştirme ile örneğin akıllı telefonunuz modunuza göre karşılık verecek. Yani sadece programlanmış cihazlarla geri dönüş yapılmayacak. Ses tonunuz, telefonunuzu nasıl kullandığınız ve diğer etkenler modunuzun tespiti için değerlendirilecek kıstaslar arasında yer alacak.

Zhang, 2013 yapımı Her filmindeki Samantha adlı asistanın çalışmalarında kendilerine ilham verdiğini paylaşıyor. Samantha’yı seslendiren kişinin Scarlett Johansson olduğunu da not olarak düşelim. Bu dijital asistanın tüm mühendislerin rüyası olduğuna vurgu yapılırken, filmdeki gibi kullanıcıların kız arkadaşlarını bile unutabileceği kadar iddialı açıklamalarda bulunuluyor.

Yapay zeka uygulamasının sizinle sohbeti sürdürmek üzere kademeli olarak evrim geçirmesi de ana fikri oluşturuyor. Hava durumu veya haberlerin de yapay zekayı duygusal anlamda etkilemesi isteniyor. Özetle, akıllı telefonunuz cebinizdeki arkadaşınız olacak.

(ShiftdeIete)