Huawei yöneticisi rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı

Şirket tarafından çalışanlara gönderilen bir yazıda, Teng Hongfei isimli yöneticinin rüşvet kabul ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi. Hâli hazırda Çin akıllı telefon pazarında lider durumda olan Huawei, küresel akıllı telefon pazarında da Samsung ve Apple’ın arkasında üçüncü sırada yer alıyor. Bazı analistler şirketin performansını koruması durumda küresel pazarda Apple’ı geçerek Samsung’un hemen arkasına yerleşebileceğini belirtiyor.

Çinli teknoloji devine 2014’te katılan Teng, daha öncesinde Samsung ve Nokia gibi önemli şirketlerde görev yapmıştı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, yetkililerin konuyu araştırmaya devam ettiği ve detayların açıklanması konusunda kararın yetkililerde olduğu dile getirildi. Açıklamada şirketin iş ahlâkına fazlasıyla önem verdiğinin ve “yolsuzluğa karşı sıfır tolerans” politikasının uygulandığının altı çizildi.

Açıklamada “yolsuzluğa karşı sıfır tolerans” politikasının altı çizilse de, Huawei’nin adı daha önce de yolsuzluk skandallarıyla gündeme gelmişti. 2014’te şirket içinde gerçekleştirilen soruşturmada, 116 çalışanın yolsuzlukla mücadele politikalarına aykırı davrandığı saptanmıştı.

Şirketin kurucusu Ren Zhengfei ise 2017’nin başında farklı bir eyleme imza atmış, tüm üst düzey yönetici ve kıdemli müdürlere yolsuzluğa karışmayacaklarına dair yemin ettirmişti.

Huawei adı rüşvet ve yolsuzlukla anılan tek büyük şirket değil

Teknoblog'un haberine göre, Huawei adı rüşvet ve yolsuzlukla anılan tek teknoloji devi değil. Akıllı telefon pazarının zirvesinde bulunan Samsung’un başkan yardımcısı Lee Jae-yong da eski Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye hakkında yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet suçlamasıyla tutuklanmıştı.