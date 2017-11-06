Hubble Teleskobu'nun galaksi tuvalinde asteroid lekeleri

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun "Frontier Fields" (Sınır Bölgeleri) projesi kapsamında kaydettiği uzak galaksi görüntülerinden örnekler yayımladı.



NASA'nın internet sitesinde yayımlanan görüntülerde, dünyaya olan uzaklığına göre ışıkları kırmızıdan sarıya, maviden beyaza kadar çeşitli renklerde yeryüzüne ulaşan galaksi yansımaları içinde yay biçimli çizgisel lekeler olduğu görülüyor.



Bu lekeler aslında Hubble uzaktaki galaksileri görüntülemeye çalışırken, "davetsiz misafir" olarak fotoğrafa asteroidler girdi.



Dünya'ya görece yakın bir mesafede olan, yaklaşık 160 milyon yıl uzaktaki asteroitler, milyarlarca ışık yılı ötedeki galaksilerin önüne geçtiğinde bu görüntü yanılsamaları ortaya çıktı. Bu yanılsamalar fotoğrafçılıkta "paralaks hatası" adı verilen, mercek uzak odak genişliğindeyken daha yakındaki nesnelerin formunda meydana gelen bozulmanın bir benzeri.



Hubble, gökyüzünün bu parçasının bir tablosunu oluşturmak için 20 ayrı pozlama yaptığı için, her seferinde fotoğrafın ayrı bir noktasında iz bırakan asteroidler kuyruklu yıldızlar gibi görünüyor.



İzlerin düz değil yay şeklinde olmasının sebebi de Hubble'ın Dünya yörüngesinde, Dünya'nın da Güneş görüngesinde hareket etmesi.



NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScI) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990 yılından bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.