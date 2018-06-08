Hurda araca teşvik pazartesi başlıyor
Maliye Bakanı Naci Ağbal hurda araçlar için verilecek ÖTV teşvikinin pazartesi günü başlayacağını duyurdu.
Ağbal, kamuoyunda ‘hurda araç teşviki’ diye bilinen ÖTV indirimi uygulamasından, otomobil yanında, 16 ve daha büyük yaştaki arazi taşıtı, panelvan, kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüs türü araçlarını hurdaya ayıran veya ihraç edenlerin yararlanacağını söyledi. Ekonomi Bakanlığı ile birlikte uygulamayı yönlendirecek tebliği hazırladıklarını ve bu düzenlemenin 11 Haziran Pazartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanacağını ifade eden Ağbal, şöyle devam etti: “Böylece uygulama başlayacak. Zaten şimdiden çok sayıda hurda otomobilin toplandığı ve uygulamanın bir an önce başlamasının beklendiği anlaşılıyor. Uygulamanın rahat ve hızlı şekilde olması için elektronik altyapıyı ilgili kurumlar ve noterlerle oluşturuyoruz. Hurdaya ayrılacak araç için belirli bir süre elde tutma şartı da aramıyoruz.”
Naci Ağbal, 16 ve daha büyük yaştaki otomobillerini hurdaya çıkaranların, yeni araç almaları halinde ÖTV’yi 10 bin lira daha az ödeyeceğini aktararak, “Yani, yeni araçlarını 10 bin lira daha ucuza almış olacaklar. Burada bazı limitler belirledik. Bu limitleri de yerli üretimin rekabetçiliğini destekleyecek şekilde belirledik. Yeni alınacak aracın vergisiz fiyatı 46 bin liranın altındaysa teşvik tutarı 10 bin lira olacak. Vergisiz fiyatı 46 bin ila 80 bin lira arasında ise 8 bin lira, vergisiz fiyatı 80 bin lirayı aşıyorsa da 3 bin lira ÖTV indirimi sağlayacağız” diye konuştu.
3 kademeli teşvik uygulanacak
Matrah (vergisiz) fiyatı 46 bin TL ve altı araçlar için ‘hurda teşviki’ 10 bin TL.
Matrah fiyatı 46 bin TL’yi aşıp 80 bin TL’yi aşmayanlar için ‘hurda teşviki’ 8 bin TL.
Matrah fiyatı 80 bin TL’yi aşan araçlar için ise hurda teşviki sadece 3 bin TL.
5.7 milyon aracı kapsıyor
Ağbal, hurdaya ayrılan aracın motor silindir hacminin önemli olmadığını ancak yeni alınacak otomobilin motor silindir hacminin 1600 santimetreküpü geçmemesi gerektiğini ifade etti. Düzenlemenin, otomotiv piyasasına hareketlilik getireceğini vurgulayan Ağbal, şunları kaydetti: “Hem vatandaşımız, hem otomobil bayileri, hem de artan satışlar nedeniyle devlet kazanacak. Eskimiş, hurda araçların bu yolla trafikten çekilmesi bir taraftan emisyon kirliliğinin aşağı çekilmesi anlamına gelir. Diğer taraftan otomobil araç stokunun gençleşmesi anlamına gelir. Ülkemizde 16 ve daha büyük yaşta 4.3 milyonu otomobil ve arazi taşıtı olmak üzere bu uygulama kapsamında yaklaşık 5.7 milyon araç var. Kaç vatandaşımızın bu düzenlemeden yararlanacağını söyleyebilmek zor.”
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