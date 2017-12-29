Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

HÜRKUŞ-C 2018 yılında TSK envanterine girecek

Türk mühendislerinin ürünü Milli uçak Hürkuş'un silahlı versiyonu Hürkuş-C, 2018 yılında TSK envanterine giriyor.

  • star.com.tr
  • 14
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli eğitim uçağı  Hürkuş’un silahlandırılmış versiyonu olan Hürkuş-C, genel olarak silahlı keşif ve hafif taarruz görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilmektedir. Kamuoyuna lanse edildiği ilk günden bu yana büyük ilgi toplayan Hürkuş-C şimdiden yabancı ülkelerinde dikkatini çekiyor.
 
Terörle mücadede etkin rol oynayacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PKK tükeniyor! Amanoslarda terör örgütü PKK'ya ait sığınak ele geçirildi

PKK tükeniyor! Amanoslarda terör örgütü PKK'ya ait sığınak ele geçirildi

60 yıllık iki arkadaş kardeş olduklarını öğrendi

60 yıllık iki arkadaş kardeş olduklarını öğrendi

Garaja hurda olarak girdi ama...

Garaja hurda olarak girdi ama...

Kendi kendini onaran cam üretildi

Kendi kendini onaran cam üretildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA