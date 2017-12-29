HÜRKUŞ-C 2018 yılında TSK envanterine girecek
Türk mühendislerinin ürünü Milli uçak Hürkuş'un silahlı versiyonu Hürkuş-C, 2018 yılında TSK envanterine giriyor.
- star.com.tr
Milli eğitim uçağı Hürkuş’un silahlandırılmış versiyonu olan Hürkuş-C, genel olarak silahlı keşif ve hafif taarruz görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilmektedir. Kamuoyuna lanse edildiği ilk günden bu yana büyük ilgi toplayan Hürkuş-C şimdiden yabancı ülkelerinde dikkatini çekiyor.
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