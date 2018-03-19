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IBM’in yeni harikası, tuz tanesi kadar küçük bilgisayar

IBM, neredeyse bir tuz tanesi ebatlarında olan dünyanın en küçük bilgisayarını yaptı. Küçüklüğü sizi aldatmasın; çünkü minik olmasına karşın bitcoin üretebilecek kadar güçlü bir bilgisayar

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Dünya devi, IBM Think 2018 etkinliği kapsamında dünyanın en minik bilgisayarını geliştirdiğini açıkladı. Fotoğraflarla cihazı ortaya koyan teknoloji devi, bilgisayarın neredeyse bir tuz tanesi kadar küçük olduğunu kaydetti. Bilgisayarı yakından incelemek için mikroskopla bakmanız gerekiyor! Yani gerçekten de çok ince bir 'işçilik' söz konusu.
 
1990'lardan gelemn x86 yongasını kullanan cihazın üzerinde binlerce transistör bulunuyor. Bu şekilde bilgisayar herhangi bir veriyi işleyebiliyor, analiz edebiliyor veya iletişimi sağlayabiliyor.
 
IBM'den yapılan açıklamaya göre bu aslında sadece bir başlangıç ve ilerleyen yıllarda bir tuz tanesinden de küçük olan bilgisayarları göreceğiz.
 
 
Ne zaman kullanıma sunulacağı belli olmayan bu minik bilgisayar henüz test aşamasında; yani prototip bir ürün olduğundan hakkında daha detaylı bir açıklama ilerleyen aylarda yapılacak.
 
(Hürriyet)

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