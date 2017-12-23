IDEF'19, kapılarını 30 Nisan'da açacak
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, 2019'da düzenlenecek savunma sanayii fuarı IDEF için imzaların atıldığını resmi Twitter sayfasından bugün duyurdu. IDEF'19, 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
İki yılda bir Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen IDEF, savunma sanayiinde faaliyet gösteren çok sayıda yerli ve yabancı üretici firmayı ağırlayacak.
IDEF 2019’un imzaları atıldı. IDEF 2019, 30 Nisan - 03 Mayıs 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacaktır. pic.twitter.com/xAKf7eFbW0— TSKGüçlendirme Vakfı (@tsk_gv) 22 Aralık 2017
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