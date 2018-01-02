iFixit, Apple ile aynı fiyata pil değiştiriyor

Apple, eski iPhone'ların pil sorunlarıni göstererek yavaşlattığını kabul etmiş, açılan davalar ve müşterilerin isyanı ardından iPhone 6 için 29 dolarlık bir pil değişimi kampanyası sunmuştu. Ancak iFixit bu durumdan rahatsız kullanıcılar için daha da ekonomik bir kampanya sunmaya başlıyor.

Şirket, yayınladığı blog gönderisinde Apple ile aynı fiyata pil değişim kitleri satacağını açıkladı ve bununla kalmayıp iPhone 4s, 5, 5s ve 5c modelleri için de hesaplı pil kitleri piyasaya süreceğin söyledi. Apple'ın pil değişimi kampanyasında bu eski modeller bulunmuyor. İşte pil değişimi kitleri için iFixit'in sunduğu fiyat listesi:

iPhone 7: $29

iPhone 6: $24.99 (6 Plus kitleri şu an tükenmiş durumda)

iPhone SE: $19.99

iPhone 5: $24.99

iPhone 4S: $16.99

Sadece bu ay 170,000'den fazla kişi iFixit'in iPhone 6 pil değiştirme klavuzunu kullandı, tüm iPhone modelleri için toplam klavuz kullanım sayısı ise 510,000'i geçti.

Chiponline'ın haberine göre, iFixit bu fırsatı kullanıcıların "onarma özgürlüğü" için savaşmakta kullandı. Bu hak şu an Amerika'nın 12 eyaletinde gözden geçiriliyor. Eğer bu mevzuat geçerse yasa Apple gibi şirketlerin kendi onarım hizmetlerini zorlamaları imkansız olacak, ve üçüncü parti pil ve aksesuar üreticileri resmi onarma ve değiştirme yetkisi kazanabilecek.