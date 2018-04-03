İKB'den bilim ve teknoloji için 500 milyon dolarlık fon

İslam Kalkınma Bankası (İKB) öncülüğünde kurulan 500 milyon dolarlık Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Fonu faaliyetlerine başladı.

Tunus'ta yapılan İKB 43. Genel Kurulu'nda düzenlenen törende konuşan İKB Başkanı Bandar Hajjar, fonun, gelişmekte olan ülkelerde bir inovasyon ekosisteminin yaratılmasına yardımcı olacak büyük bir potansiyeli içinde barındırdığını söyledi.

Hajjar, İKB üyesi 57 ülkenin, ekonomik kalkınma zorlukları ile yüzleştiğini ve çoğunun problemlerini çözemediğini belirterek, üretim sürecine teknoloji ve inovasyonun eklenmesinin, gelişimi hızlandırdığını kaydetti.

İKB’nin yeni modelinin de geliştiricilere odaklandığını aktaran Hajjar, bankanın, gelişim sürecine öncülük etmek isteyenler için katalizör görevi üstlenmek istediğini ifade etti. Hajjar, ''Bilim ve teknolojiyi projelerimize entegre etmeyi amaçladığımız bu girişimde sizlerle buluşmayı dört gözle bekliyorum.​'' dedi.

Türkiye, Tunus ve Suudi Arabistan'dan 700 başvuru

İKB Başkan Danışmanı Hayat Sindi de bankanın üye ülkelerde bilim insanlarına, kalkınma sorunlarına çözüm sunmaları için fırsat vermek istediğine dikkati çekti. Sindi, ''Biz araştırmacı ve sivil toplum kuruluşlarının başvurularını memnuniyetle karşılıyoruz. Fonun amacı başarma inancı olan yaratıcı beyinleri kabul etmek. Biz cömert olmalı ve risk almalıyız. Fon, çoğunluğu Türkiye, Tunus ve Suudi Arabistan’dan 700 başvuru aldı.​'' diye konuştu.

İnterAcademy Ortaklığı kurucusu Profesör Mohamed Hassan ise İKB'nin, bilim ve teknoloji projelerinin desteklenmesi amacıyla Dünya Bankası gibi ortak çalıştığı kuruluşları bir araya getirmek için gücünü kullanması gerektiğine işaret etti.

Güney Afrika Cumhuriyeti Yükseköğrenim ve Eğitim Bakanı Grace Naledi Mandisa Pandor, fonu, sadece İslam dünyası ile değil, tüm Afrika kıtasıyla ortak çalışmak için bir fırsat olarak gördüğünü ifade etti.

Malezya Başbakanı Bilim Danışmanı Profesör Zakri Abdul Hamid, İKB'nin 40 yıldır hayatı dönüştürme konusunda oldukça başarılı olduğunu aktardı.

İKB öncülüğünde kurulan 500 milyon dolarlık Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile İslam ülkelerinde 5 yıl içinde fikirlerin ürünlere dönüştürülmesine imkan sağlanması amaçlanıyor.