İki haftada bir uzaya roket gönderecek

Ancak günümüzde teknolojinin geldiği nokta sayesinde yakında uzaya gitmenin de eski havası kalmayacak gibi görünüyor. Uzay çalışmalarıyla hayranlık uyandıran Elon Musk’ın uzay girişimi SpaceX, kısa aralıklarla uzaya sürekli olarak roket göndermeye hazırlanıyor.

SpaceX geçen haftalarda Falcon 9’un başarısız olması sebebiyle takvimin gerisinde kalmış ve bazı büyük sorunlar yaşamıştı. Cape Canaveral‘deki roket rampasında gerçekleşen bu olay sonrasında nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.

Ocak ayının ortalarında Vandenberg Hava Kuvvetleri bölgesinde başarılı bir fırlatma gerçekleştiren SpaceX, şimdi başka bir fırlatma rampasında projelerini sürdürmeyi hedefliyor. Florida’da açılacak olan yeni yerin SpaceX’e 100 milyon dolara mal olduğu ifade ediliyor. Şirket burada her iki haftada bir yeni roket denemesi yapmayı planlıyor.

Yaşanan başarısızlıktan ders alan SpaceX’in yeni roket rampasında ve geliştirdiği roketlerde güvenliği üst seviyede tutmayı amaçladığı belirtiliyor.

Bunun için NASA’nın ve hükümet yetkililerinin endişe duyduğu bazı sorunların düzeltilmeye başladığı ifade ediliyor. SpaceX’in yeni roket denemeleri nasıl sonuçlanacak ve ne gibi yeni projeler gelecek bunu hep birlikte göreceğiz