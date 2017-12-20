İkinci Bir Dil Biliyorsanız Bu Haberi Okumaya Devam Edin

Beyza Çiftçi, Marmaris'te freelance çevirmenlik yaparak geçimini sağlıyor. Ollang sayesinde gelen çevirileri teslim ediyor ve ödeme konularında herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Hem de eşi ve ailesine vakit ayırabiliyor.

Beyza:

Üniversitede turizm bölümünden mezun olduktan sonra çeviri mesleğiyle tanıştım. Aslında başlarda birkaç çeviri bürosundan gelen tek tük işleri yapıyordum. Daha sonra aylara göre çeviri hacmi azalıyor veya artıyordu. E tabi yapılan işlerin ödemesini düzenli alıp almamak da ayrı bir sorundu. Hatta Facebook grubumuz bile var ‘Çeviri Mağdurları’ diye... Daha sonra OLLANG ile tanıştım. Kelime fiyatını kendim belirleyerek, dosyalara teslim tarihini vererek ve hatta müşterilerle mesajlaşabileceğimiz bir ekran sayesinde, çevirilerimi hem daha düzenli, garantili ve özenli yapmaya başladım. Eskiden kazandığım gelirimi de neredeyse 2 katına çıkardım.

Üniversite değişim öğrencisi olarak Cezayir'den Türkiye'ye gelen Abdou Sayed ise Türkiye'yi çok sevdi ve mezun olduktan sonra da burada yaşamaya devam etme kararı aldı. İTÜ Çekirdek'te kendi start-up fikrini geliştirirken OLLANG ile tanıştı. Ek gelir elde etmek için başladığı bu serüven ise neredeyse profesyonel mesleği haline geldi.

Abdou:

Mühendislik mezunuyum, Arapça ve Fransızca ana dilim İngilizce ve Türkçe'yi çok iyi seviye konuşuyorum. Hem yabancı olduğum için hem de kendi start-up'ım üzerine yoğunlaştığımdan tam zamanlı bir işte çalışma imkanı bulamadım. OLLANG tam bir kurtarıcı gibiydi. Gündüz kabul ettiğim çeviri dosyalarını akşamları çevirip teslim ediyorum. Ödeme konusunda da herhangi bir endişem kalmıyor çünkü OLLANG tam da burada tüm operasyonları harika bir şekilde idare ediyor.

Siz de ikinci bir dil biliyorsanız, hemen Ollang'e bireysel çevirmen olarak kaydolun ve çevirirken kazanmaya başlayın.