İkinci Türk F-35’i ilk uçuşunu yaptı Türkiye’nin ikinci F-35 savaş uçağı üretim bandından çıkarak gökyüzüyle buluştu. TSK'dan yapılan açıklamada, 'Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek olan 2. F-35A uçağımız ilk test uçuşunu Perşembe günü başarı ile gerçekleştirdi' denildi.