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İkinci Türk F-35’i ilk uçuşunu yaptı

Türkiye’nin ikinci F-35 savaş uçağı üretim bandından çıkarak gökyüzüyle buluştu. TSK'dan yapılan açıklamada, 'Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek olan 2. F-35A uçağımız ilk test uçuşunu Perşembe günü başarı ile gerçekleştirdi' denildi.

  • star.com.tr
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Türkiye’nin de ortakları arasında bulunduğıu F-35 projesinde Türk Hava Kuvvetleri’ne 21 Haziran’da teslim edilecek ilk uçak ilk uçuşunu ABD’de gerçekleştirdi. 10 Mayıs’ta Fort Worth Teksas’taki Lockheed Martin tesislerinden havalanan 18-0001 kuyruk numaralı uçak, test pilotu binbaşı Wilson X. tarafından uçuruldu. 
 
 
İkinci uçuş ise 18-0002 kuyruk numaralı Türkiye'ye ait F-35A uçağımız tarafından perşembe günü yapıldı.

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