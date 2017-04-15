İlk defa bir insanın gözüne başka birisinin kök hücreleri nakledildi

60'lı yaşlardaki denek, yaşla ilgili kas bozulmasıyla alaklı hastalığından dolayı günden güne görüş kaybı yaşıyor ve bu göz hastalığı şu anki teknoloji ile tedavi edilemiyordu.

Doktorlar, bir bağış bankasından deri hücreleri aldılar ve bunları, vücuttaki çoğu hücre türüne dönüşmek üzere ikna edilebilen uyarılmış pluripotent kök (iPS) hücrelerine yeniden programladılar.

Doktorlar bu işlem için iPS hücrelerini bir tür retina hücresi haline getirdiler ve sonra bunları, hastanın sağ gözündeki retinaya enjekte ettiler.

Aynı tedavi ve aynı takım bu işlemi 2014 yılında da başarı ile gerçekleştirmişlerdi. Fakat o işlemle aradaki fark Kök Hücreler bir bağışçıdan değil hastanın kendisinden alınmıştı.

2014 yılındaki tedavinin sonuçları oldukça başarılı bir sonuç vermiş, bir yılın ardından ilerlemesi gereken hastalık durmuş ve iyileşme sürecine girmişti.

Şimdi ise Bağış Bankası'ndan alınarak yapılan bu Kök Hücre tedavisinin sonuçları için; hasta, bir yıl boyunca yakından gözlenecek ve sonra üç yıl boyunca genel sağlık kontrolünden geçirilecek. Takımın genel gözlemleri; yeni retina hücrelerinin reddedilmesi ve muhtemel anormalliklerin gelişmesi olacak.

Bu kontroller sonucunda başarılı sonuçlar alınır ise tıp adına çığır açan bir olay olarak kayıtlara geçecek.

Bu yeni yöntem benzer bir çok kök hücre tedavileri, tıpta son derece umut veren bir alan, fakat bilim insanları temkinli davranıyor ve yavaşça ilerliyor. Bunun sebebi ise risk oranının çok yüksek olması. Geçtiğimiz haftalarda, üç kadının çok tehlikeli olan bir kök hücre deneyine katılarak görme yeteneklerini kaybettikleri biliniyor.

Yaşanan bu tür olaylara rağmen tıp adına heyecan verici gelişmeler devam ediyor.Gözümüz kök hücre tedavisini başarı ile gerçekleştiren Japon ekipten gelecek güzel haberlerde olacak.