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İlk kez bir ülke blok zinciri (blockchain) teknolojisiyle oy kullandı

Sierra Leone, genel seçimleri blockchain (blokzinciri) üzerinden yürüten ilk ülke oldu.

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Dünyada ilk kez bir ülke, seçim sürecine blok zinciri teknolojisini entegre etti. Afrika ülkesi Sierra Leone, genel seçimleri blok zinciri üzerinden yürüten ilk ülke oldu.   
   
Seçmenler konvansiyonel yollarla oylarını verdi ancak oylar blok zinciri teknolojisinden yararlanarak kripto şifrelendi. Şifrelemeyi İsviçre merkezli Agora isimli firma gerçekleştirdi.
 
Oyların blok zinciri teknolojisinden yararlanarak kripto şifrelemeyle yollanılmış olması sayıldıktan sonra değiştirilme ihtimalini de ortadan kaldırdı.   
   
Ülkedeki seçimlerde, Muhalefet parti lideri Sierra Leone Halk Partisi %43.3 oy aldı ve tek başına hükümet kurmayı başaramadı. Bu nedenle bir sonraki seçimler 27 Mart tarihinde tekrar yapılacak.   
   
BLOCKCHAIN NEDİR? 
  
Bitcoin ile hayatımıza giren Blockchain dijitalleşen dünyada sıkça duymaya başladığımız bir terim.  Blockchain temel olarak bilginin tek bir yerden kontrol edilmemesi amacıyla yaratıldı. 
 
Bunu Bilgisayarlardan oluşan bir ağa binlerce kez kopyalanarak dağıtılan bir hesap tablosu olarak da düşünebilrsiniz. Bu sayede sistem hataları de dağıtarak riski minimuma indiriyor.
 
(Ntv)

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