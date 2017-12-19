İlk yerli güneş enerji paneli üretim tesisinin temeli bu hafta atılıyor

Son yıllarda güneş enerjisi konusunda önemli atılımlar yapılan ülkemizde ilk yerli entegre güneş enerjisi paneli üretim tesisinin temelleri bu hafta atılıyor. Önemli projenin temel atma törenine üst düzey katılım olacak.

Büyük enerji maratonu başlıyor

Ankara Başkent OSB içerisinde inşa edilecek olan üretim tesisi aslında Konya Karapınar ilçesinde kurulacak 1000 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali ile bağlantılı. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projesi kapsamında hayata geçirilecek olan santral 1.7 milyar kilovat saat elektrik üretimini gerçekleştirebilecek. Bu da 600 binden fazla evin elektrik ihtiyacının güneş enerjisinden karşılanması anlamını taşıyor. Üretilen elektrik ise 15 yıl boyunca devlete satılacak.

Bir süre önce yapılan ihaleyi Kalyon-Hanwha ortaklığı kWh başına 7 cent teklif sunarak kazanmıştı. Toplamda 1 milyar dolardan fazla yatırım yapılması öngörülen tesiste kullanılacak güneş panellerinin yerli üretim olması gerekiyor. Bunun için 18 ay içerisinde yıllık 500 MW kapasiteli bir panel fabrikası kurulması şart. Yer tahsisi ise devlet tarafından yapılıyor.

Kalyon-Hanwha ortaklığı ihale sonrasında fabrikanın kurulması için de çalışmalara başlamıştı. Yer tahsisi ve projelerin tamamlanmasının ardından sıra temel atmaya geldi. Hafta içerisinde Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılacağı törenle fabrikanın temelleri atılacak.

Fabrikada toplam 1000 kişiye istihdam sağlanacağı belirtiliyor. Fabrikanın tamamlanıp ilk panelin bantlardan çıktığı tahmini tarih ise Aralık 2018 olacak. Normalde ortaklığın 18 aylık bir süresi var ancak yatırımın karşılığını alabilmek adına hızlı olmak önemli. Konya’daki santralin tamamlanması için 36 aylık bir süre öngörülüyor. Yani yaklaşık 4 yıl sonra devlete ilk elektrik üretimi yapılmış olacak. Bu bakımdan ne kadar kısa sürede tamamlanırsa devlete o kadar erken elektrik satışı başlayacak.

Donanım Haber'de yer alan bilgiye göre, diğer taraftan fabrikada üretilecek panellerin santral tamamlandıktan sonra ne olacağı merak konusu. Son kullanıcı tarafında da bu tür panellere artan bir ilgi var ve iç pazarda rahatlıkla satış yapılabilir. Kaynaklar Hanwha’nın teknolojilerini çok fazla dağıtmak istemediğini ve şimdilik sadece projelere yönelik olarak üretim yapmayı düşündüğünü belirtiyor.