İngiltere'ye 4 adet F-35B planlanandan iki ay önce teslim edildi

Bağımsız Havacılar'da yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri’nden gerçekleştirdikleri kalkış sonrasında trans Atlantik uçuşu gerçekleştiren dört F-35B uçağı Norfolk’da bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri Marham Hava Üssü’ne indi. F-35 projesi kapsamında şimdiye kadar 150’den fazla personelinin eğitimini tamamlayan Kraliyet Hava Kuvvetleri tüm personeli Marham Hava Üssü’nde görevlendirmiş durumda.

ABD’nin Beaufort deniz üssünden havalanan dört F-35B savaş uçağı İngiliz pilotların kumandasında havada yakıt ikmali yaparak yeni üslerine ulaştılar. Kraliyet Hava Kuvvetleri F-35B uçakları ile 617’nci filoyu da yeniden canlandırdı.

Planlanandan iki ay erken gerçekleşen teslimat ile Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması personeli eğitimler için ekstra zaman kazanmış oldu. F-35B savaş uçakları henüz seyir testleri tamamlanmayan HMS Queen Elizabeth uçak gemisinde görev yapacaklar.

Kraliyet Hava Kuvvetleri Marham Hava Üssü’ne toplamda 550 milyon sterlin tutarında yatırım yaparak F-35B savaş uçaklarına uygun hale getirdi, bu kapsamda üssün pisti ve diğer birçok tesis yenilendi.

F-35B savaş uçaklarının HMS Queen Elizabeth uçak gemisine ilk inişlerinin önümüzdeki son baharda gerçekleştirmesi planlanıyor.

F-35 Müşterek Taarruz Uçağı projesi 1,3 Trilyon Dolar toplam maliyeti ile Dünya’nın en büyük savunma projesi konumunda.

(Kokpit Aero)