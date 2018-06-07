İngiltere'ye 4 adet F-35B planlanandan iki ay önce teslim edildi
İngiltere’nin yeni nesil savaş uçağı kısa kalkış dikey iniş özelliğine sahip F-35B uçakları planlanandan iki ay önce teslim edilerek ilk kez İngiltere topraklarına teker koydu.
Bağımsız Havacılar'da yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri’nden gerçekleştirdikleri kalkış sonrasında trans Atlantik uçuşu gerçekleştiren dört F-35B uçağı Norfolk’da bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri Marham Hava Üssü’ne indi. F-35 projesi kapsamında şimdiye kadar 150’den fazla personelinin eğitimini tamamlayan Kraliyet Hava Kuvvetleri tüm personeli Marham Hava Üssü’nde görevlendirmiş durumda.
ABD’nin Beaufort deniz üssünden havalanan dört F-35B savaş uçağı İngiliz pilotların kumandasında havada yakıt ikmali yaparak yeni üslerine ulaştılar. Kraliyet Hava Kuvvetleri F-35B uçakları ile 617’nci filoyu da yeniden canlandırdı.
Planlanandan iki ay erken gerçekleşen teslimat ile Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması personeli eğitimler için ekstra zaman kazanmış oldu. F-35B savaş uçakları henüz seyir testleri tamamlanmayan HMS Queen Elizabeth uçak gemisinde görev yapacaklar.
Kraliyet Hava Kuvvetleri Marham Hava Üssü’ne toplamda 550 milyon sterlin tutarında yatırım yaparak F-35B savaş uçaklarına uygun hale getirdi, bu kapsamda üssün pisti ve diğer birçok tesis yenilendi.
F-35B savaş uçaklarının HMS Queen Elizabeth uçak gemisine ilk inişlerinin önümüzdeki son baharda gerçekleştirmesi planlanıyor.
F-35 Müşterek Taarruz Uçağı projesi 1,3 Trilyon Dolar toplam maliyeti ile Dünya’nın en büyük savunma projesi konumunda.
(Kokpit Aero)
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