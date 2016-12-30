İnsan beyni politik görüşlere körü körüne mi bağlanıyor?

Araştırmanın başındaki Jonas Kaplan, bu durumun siyasi inançların kimlikle bağlantılı olduğunu düşünmemizden kaynaklandığını vurguladı.

Kaplan’ın bu açıklamasını beyin görüntüleri doğruladı. Katılımcı, görüşüne aykırı bir siyasi fikri okuduğunda beynin içgözlem, kimlik ve benlikle bağlantılı alanının etkinleştiği görüldü.

Bununla beraber benimsenen siyasi görüşe ters bir ifade duyulduğunda beynin tehdit karşısında korku ile duyguların düzenlenmesinden sorumlu bölgelerinin ve savunma için hafızanın etkin hale geldiği gözlendi.

Kaplan, ‘’Bizi neyin bu kadar dirençli yaptığını bulursak bu bilgiyi bilişsel esnekliği korumanın yollarını bulmak için kullanabiliriz’’ ifadesini kullandı.

Araştırmaya liberal görüşlü 18-39 yaşındaki 40 kişi katıldı. Katılımcılardan ‘’kürtaj yasal olmalı’’, ‘’zenginlerden alınan vergiler artırılmalı’’ gibi ifadelere 1’den (hiç katılmıyorum) 7’ye (tamamen katılıyorum) kadar puan vermeleri istendi. Daha sonra katılımcılara 10 saniye 6-7 puan verdikleri görüşlerden biri gösterildi. Ardından da 10 saniye boyunca ‘’ABD, askeri yatırımlarını azaltmalı’’ ve hemen sonra, doğru olmasa da ‘’Rusya ABD’den iki kat fazla aktif nükleer silaha sahip’’ gibi karşı ifadeler ekrana getirildi. Son olarak katılımcıların başlangıçtaki siyasi fikri tekrar gösterildi ve bir kez daha 1-7’ye kadar puan verilmesi istendi. Bu sırada katılımcıların beyin görüntüleri incelendi. İşlemler sekiz farklı siyasi ifadeyle tekrarlandı. Ayrıca ‘’Her gün multivitamin içmek sağlığa yararlı’’ ya da ‘’ Thomas Edison ampulü icat etmiştir’’ gibi siyasetle ilgisi bulunmayan ifadelere de yer verildi.

Karşıt görüşlerin okunmasından sonra siyasi görüşlerin ortalama 0,31, siyasi olmayan fikirlerin ise 4 kat fazla puan kaybettiği belirlendi.

Bilim adamları bir sonraki aşamada Cumhuriyetçilerin katılımıyla aynı deneyi tekrarlayacak.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.