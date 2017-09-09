İnsansız teknolojileri inceleyen Putin, Promobot adlı robotla el sıkıştı

Yerel yetkililer, dünya internet ağına bağlanan petrol kuyularındaki üretimin, insan faktörünün saf dışı bırakılması nedeniyle yüzde 3-5 oranında arttığını aktardı.

TALİMATI VERDİ

Projeye ilgi gösteren Putin, konunun Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve ilgili diğer tüm yetkililerle görüşülmesi için talimat verdi.

PUTİN PROMOBOT İLE TOKALAŞTI

Bilgi işlem ve teknoloji sektörünün ürünlerini incelemeye davam eden Putin, veri indirme hızı saniyede 250 megabite ulaşan süper hızlı interneti yakından inceledi. Rus lider ayrıca sergide karşılaştığı Promobot adlı robotla el sıkıştı.

PROMBOT İNSANLAR GİBİ HASTALANMIYOR, KIYAFET GİYMİYOR, MAAŞ ALMIYOR

Promobot, yol gösterme ve sorulan sorulara cevap verme gibi yetenekleriyle insanlara yardımcı olma amacıyla geliştirildi.

Promobot’un web sitesinde insan ve robot karşılaştırılması yapılarak robotların insanlar gibi hastalanmadığı, özel bir kıyafet giymesine gerek olmadığı, ara vermeden çalışabildiği ve maaş vermeye gerek olmadığı gibi özelliklerin olduğu şablon oldukça dikkat çekiyor.