Instagram, Facebook ve Whatsapp birleşiyor

Facebook ve WhatsApp hikayeler özelliğinin beklenen kullanıcı sayısına ulaşamamasından sonra Facebook çeşitli yenilikler getirdi. Bunlardan ilki Instagram hikayelerinin otomatik olarak Facebook’ta da paylaşılabilmesi oldu. Bu özellik Facebook Hikayeler istatistiklerini biraz yukarı çekmeyi başardı.

Bu nedenle Facebook, benzer uygulamayı şimdi de WhatsApp için getirmeye hazırlanıyor. Test aşamasında olan özellikte artık Instagram hikayelerde paylaşılan bir içeriği hem Facebook’ta hem de WhatsApp’ta paylaşmak mümkün olacak.

Bu özellik ile birlikte bütün platformlardaki hikaye özelliğinin kullanımının artması bekleniyor. Özelliğin yakında kullanıma sunulması bekleniyor fakat sonuçlarını öngörmek zor. Benzer bir özelliğin Facebook’ta işe yaramış olması bir mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’ta geri tepebileceği düşünülüyor.