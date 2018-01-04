Instagram hesap silme ve dondurma işlemi nasıl yapılır?

Sosyal medya uygulamaları arasında en popüler olanlardan biri de kuşkusuz Instagram. Fotoğraf, video ve anlık hikaye paylaşımlarının yapıldığı bu uygulama akıllı telefonlar için geliştirildi. Ünlüler tarafından sık kullanılan, hatta kendi fenomenlerini yaratan Instagram, birçok amaçla kullanılmakta. Zamanla görsel paylaşım uygulaması boyutunu aşarak, bir ticari mecraya bile dönüştü. Ancak bazı durumlarda hesapların silinmesi ve dondurulması gerekli hale geldi. Bütün sosyal medya platformlarında olduğu gibi bu uygulama da hesabı kapatma şansı veriyor. Bu işlem iki şekilde yapılır. Instagram hesap silme ve Instagram hesap dondurma imkanları var. Her iki durumun birbirinden farklı özellikleri bulunuyor. Hesaplarını bir daha kullanmak istemeyenler için Instagram hesap silme, geçici olarak kapatmak isteyenler içinse Instagram hesap dondurma işlemi daha uygundur.





Instagram Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?



Bu uygulamada kullanıcılar hesaplarını tamamen silme imkanına sahip. Ancak hesap silmenin gözden kaçırılmaması gereken bir ayrıntısı var. Hesabını silen kullanıcı dilediği zaman tekrar Instagram kullanmaya başlayabilse de, eski kullanıcı adını tekrar alamıyor. Instagram hesap silme işlemi yapılmışsa, yeni bir kullanıcı adı seçmek gerekiyor. Bu yüzden Instagram hesap silme kararını vermeden önce dikkatli olmak gerek. Bütün bunlara rağmen hesap silmek isteyenler şu adımları izleyerek hesaplarını kapatabilir.



1. Hesap silmek için, öncelikle yukarıda yer alan bağlantıya tıklayınız. Ardından burada yer alan Hesap silme bağlantısına tıklayınız. Bağlantıya tıkladıktan sonra, karşınıza gelen ekranda yer alan 'Hesabını neden siliyorsun?' sorusu için bir seçenek işaretleyiniz. Bu seçim yapıldıktan sonra hesabınızın şifresi girip ve 'hesabımı kalıcı olarak sil' butonuna basılır.



Bu işlem sonunda Instagram hesap silme gerçekleşir ve hesap süresiz bir şekilde kapatılır. Instagram hesap silme yapıldıktan sonra, arama yapılsa bile paylaşılan görsellere erişim sağlanamaz. Hesap sahibi dahil, hiç kimse silinmiş bir hesabın fotoğraf ve videolarına tekrar ulaşamayacağı için, hesabı silmeden önce, yedekleme yapmak akıllıca olacaktır. Instagram hesap silme böylece tamamlanmış olur.







Instagram Hesap Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?



Instagram'dan bir süre uzaklaşmanın bir başka yöntemi ise Instagram hesap dondurma işlemini yapmaktır. Bu sayede, hesap kullanıcı istediği zaman aktif hale getirebilir. Hesabın dondurulduğu süre içerisinde, arama yapılsa bile fotoğraf ve videolara erişim sağlanamaz. Hesabını bir süre için kullanmak istemeyip, bilgilerinin de tamamen yok olmasını istemeyenler için idealdir. Şu adımlar izlenerek Instagram hesap dondurma işlemi gerçekleştirilir.



1. Instagram hesap dondurma işlemi de, Instagram hesap silme işleminde olduğu gibi yukarıda yer alan bağlantıya tıkladıktan sonra yapılabilir. Açılacak olan sayfadaki 'Hesabını geçici olarak kapat' bölümünden gerekli adımlar geçilerek, hesap kapatma tamamlanır. Öncelikle 'hesabını neden kapatıyorsun?' sorusu için bir seçenek işaretleyiniz. Ardından şifrenizi girin. Sonra 'hesabı geçici olarak kapat' butonuna tıklayabilirsiniz.







Bu işlemden sonra, kullanıcı Instagram hesabı bilgileri ile, dilediği zaman tekrar hesabına giriş yapabilir. Ancak hesabın kapalı kaldığı süre içerisinde, bütün bilgiler Instagram tarafından gizli tutulur. Instagram hesap silme gibi geri dönüşü olmayan bir işlem değildir. Kullanıcı hesabını aktif ettiği zaman, aynı kullanıcı adı ve geçmişte yüklediği görseller ile hesabını kullanmaya devam eder.



En Büyük Fotoğraf Paylaşım Platformu



Kevin Systorm ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram 2010 yılında kullanıcıların karşısına çıkmasından çok kısa bir süre sonra milyonlar tarafından kullanılan bir uygulama haline geldi. Instagram'ın bu kadar popüler olması, öncülleri olan sosyal medya kuruluşlarının da dikkatini çeker ve şirket 2012 yılında Facebook tarafından satın alınır. Çevrimiçi fotoğraf paylaşılmasına imkan tanıyan bu uygulama ile, anlık olarak yüklenen görseller, Instagram kullanıcıları arasında paylaşılır. Paylaşılan görseller yoruma açıktır ve böylece kullanıcılar arasında etkileşim sağlanır. Takip edilen ve takip edenler hesapların ana kitleleridir. Ayrıca tag'lenen görseller o başlık altında da görüntülenir. Ancak hesapların gizlilik ayarı, sadece takipçilerin görsellere erişmesine izin veriyorsa, başkaları tarafından bu içeriklerin görüntülenmesi mümkün değildir. Instagram'ın en önemli özelliklerinden biri, gizliliğe çok fazla önem vermesidir.



Özellikle ünlü isimler tarafından en çok kullanılan uygulamalardan biri olan Instagram, bu kişilerin fan'larına da kendilerini takip etme imkanı sundu. Anlık olarak paylaşılan görseller ile, takipçiler hesap sahiplerine görüşlerini belirtirken, eğlenceli anlardan tartışmalara kadar birçok olay, Instagram üzerinden yaşanır hale geldi. Büyük markalar tanıtımlarını kendilerine ait hesaplar üzerinden gerçekleştirirken, daha küçük kullanıcılar da ürün alıp satma yöntemleri geliştirdi. Tabi ki bu kadar popüler olması da beraberinde kullanıcıların çok fazla vakit harcaması gibi bir sorunu da getirdi. Bu nedenden dolayı, kullanıcılar zaman zaman hesaplarını kapatma ve dondurma seçeneklerini tercih edebilir. Bu işlemler arasında karar vermeden önce kapatma ve dondurmanın sonuçlarının farklı olduğunu unutmamak gerekir.