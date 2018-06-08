Instagram Hikayeler için yeni bildirim geliyor
Instagram Hikayeler bölümünde artık birden fazla resim ve video paylaşılabileceğini duyuran Instagram, şimdi de kullanıcıların etiketlendikleri hikayeleri tekrar hikaye olarak paylaşabileceklerini duyurdu. Bu güncelleme öncesinde kullanıcılar, bu işlem için etiketli oldukları hikayenin ekran görüntüsünü aldıktan sonra yeni bir hikaye olarak paylaşabiliyordu. Ancak bu yenilik sayesinde birkaç ufak dokunuş ile hikayenin görüntüsünü almaya gerek kalmayacak.
Sosyal medya kullanıcıları, bundan böyle etiketlendikleri hikayelerde yeni bir bildirim alacaklar. Bu bildirimde “Bunu Hikayenize Ekleyin” menüsünü görecekler. Buna tıklayan kullanıcı metin, çıkartma ve yeni hikayeyi ayarlayıp düzenleyebileceği bir önizleme ekranına gidecek. Ayrıca kullanıcılar yeniden paylaştıkları bu hikayelerde, asıl hikayenin orijinal sahibini de etiketleyebilecek.
Android ve iOS işletim sistemine sahip Instagram kullanıcıları bu özelliğe, bir sonraki uygulama güncellemesinden sonra sahip olabilecek. Instagram‘ın güncellemelerini kaçırmamak için kullanıcılar sık sık uygulama marketlerini takip etmeli.
(ShiftdeIete)
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