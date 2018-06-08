Instagram Hikayeler için yeni bildirim geliyor

Sosyal medya kullanıcıları, bundan böyle etiketlendikleri hikayelerde yeni bir bildirim alacaklar. Bu bildirimde “Bunu Hikayenize Ekleyin” menüsünü görecekler. Buna tıklayan kullanıcı metin, çıkartma ve yeni hikayeyi ayarlayıp düzenleyebileceği bir önizleme ekranına gidecek. Ayrıca kullanıcılar yeniden paylaştıkları bu hikayelerde, asıl hikayenin orijinal sahibini de etiketleyebilecek.

Android ve iOS işletim sistemine sahip Instagram kullanıcıları bu özelliğe, bir sonraki uygulama güncellemesinden sonra sahip olabilecek. Instagram‘ın güncellemelerini kaçırmamak için kullanıcılar sık sık uygulama marketlerini takip etmeli.

(ShiftdeIete)