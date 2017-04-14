Instagram hikayeler özelliğiyle Snapchat’i geride bıraktı

Artık neredeyse her sosyal medya platformunda karşımıza çıkan kaybolan mesajlar bir dönem sadece Snapchat’e özgüydü. Fakat Instagram’ın bu özelliği hikayeler ismiyle kendine uyarlamasının ardından işler değişti. Onu WhatsApp, Facebook ve Messenger takip etti. Buna rağmen hikayeler özelliğiyle büyük başarı elde edebilen sadece Instagram oldu.

Mark Zuckerberg‘in paylaşımına göre Instagram’ın hikayeler özelliği günde 200 milyon aktif kullanıcıya erişti. Bu rakam daha üç ay önce 150 milyon olarak açıklanmıştı. Platformun üç ay gibi kısa bir sürede katettiği aşama oldukça etkileyici görünüyor. Snapchat’in aktif kullanıcı sayısının 158 milyon olduğu düşünülünce açıklanan rakamların önemi daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Kısacası Instagram, Snapchat’in sevilen özelliğini kopyalayarak bir seneden kısa bir süre içinde Snapchat’i geride bırakmayı başardı.

Instagram bu önemli kilometre taşını kullanıma sunulan yeni özelliklerle kutluyor. Selfie stickers isimli özellik paylaşılan fotoğraflara çıkartma eklemeye olanak sağlıyor. Üstelik isterseniz bu çıkartmaları sizin hareketlerinize uyumlu hale getirebiliyorsunuz. Böylece çıkartma sizin üzerinize yapıştırılmış gibi görünüyor.

Bunun yanı sıra kendi fotoğraflarınızı da çıkartmalara dönüştürebiliyorsunuz. Böylece eşsiz çıkartmalara sahip olabiliyorsunuz. Yerel filtreler sayesinde bulunduğunuz şehre veya bölgeye özel çıkartmaları kullanabiliyorsunuz. Ayrıca sık kullandığınız çıkartmalar artık tek bir başlık altında toplanıyor. Kısacası Instagram kullanıma sunduğu yeni özellikleriyle birlikte hikayeleri kullananların sayısını artırma çalışmalarına devam ediyor.