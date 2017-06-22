Instagram'daki canlı yayınlarınızı bundan böyle Hikayeler'de paylaşabileceksiniz

Instagram’ın canlı yayın özelliği ilk çıktığında paylaştığınız videoyu kaydetmenizi sağlayan bir seçenek yoktu. Oturum bittikten sonra videonuz kayboluyordu. Daha sonra Instagram canlı yayınlarınızı kaydetme özelliğini getirdi. Şimdi ise canlı yayınınız sona erdiğinde, ekranın alt kısmında bulunan "Paylaş" seçeneğine basarak canlı yayın videonuzu 24 saat boyunca Instagram Hikaye'lerinde paylaşabileceksiniz.

Canlı yayınızı hikayenizde paylaştığınızda, sonradan izleyenleri de tıpkı normal hikayelerde olduğu gibi görebileceksiniz. Videoyu silmek için "Sil" tuşuna basarak, normalde olduğu gibi videonuzu uygulamadan silebilirsiniz. 15 saniye ileri veya geri gitmek için ekranın sağ ve sol alt köşelerinde bulunan oklara basabilir, kişiye yorum göndermek için ise "Mesaj Gönder" tuşunu kullanabilirsiniz.

Milliyet'in haberine göre; Kendi paylaştığınız bir canlı yayın tekrarını izlediğinizde ise, sağ üst köşede bulunan rakam sayesinde videonuzu kaç kişinin izlediğini görebilirsiniz. Takipçileriniz bir canlı yayını paylaştığınızı profil fotoğrafınızdaki "oynat" tuşundan anlayabiliyor.