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Instagram odak modu özelliğini yayınladı

Instagram, iPhone X ile ünlenen portre modunu, odak modu ismiyle platformun kullanıcılarına sundu.

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Eskiden yalnızca çift arka kameralı telefonların uygulayabildiği portre modu, Instagram’a odak modu adıyla geldi ve artık tek kameralı telefonların sahipleri bile fotoğraflarının arka planlarını bulanık hale getirebiliyor.
 
Focus (Odak) adıyla tüm dünyadaki Instagram kullanıcılarına sunulan özellik, fotoğrafların ve videoların istenilen bölümlerine odaklanılmasını ve geri kalanların bulanıklaştırılarak çekilen multimedyalara derinlik kazandırılmasını mümkün kılıyor.
 
Yeni özellik iPhone 6s ve daha yeni akıllı telefonlarda, Android’de ise Instagram uygulamasının v39 sürümüne sahip olanlar tarafından kullanılabiliyor.
 
Odak özelliğinin yanı sıra Intagram iPhone kullanıcıları için Mentions özelliğine çıkartmalar ekledi. Artık kullanıcılar çektikleri hikayelerde arkadaşlarını etiketlerken çeşitli çıkartmalardan faydalanabilecekler. Bu özelliğin yakında Android’e de sunulması bekleniyor.
 
(Haber Türk)

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