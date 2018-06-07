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Instagram video sürelerini uzatıyor

Fotoğraf ve video paylaşım hizmeti Instagram, planladığı yeni özelliği ile videodaki kısıtlamaları kaldırmayı hedefliyor. Bugüne dek videolar Instagram Hikayeler için azami 15 saniye, Instagram gönderileri için 60 saniyeydi. Bu özellikle 1 saate kadar uzunlukta videolar gönderilebilecek

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Instagram'ı YouTube ve Facebook ile rekabete sokacağı düşünülen bu gelişme henüz planlama aşamasında ve gerçekleşeceği kesin değil, ancak The Wall Street Journal'in haberine göre gelişme dikey videolar için geçerli.
 
Instagram Hikayeler'in de hâlihazırda baz aldığı dikey videoların 1 saatlik hallerinin Hikayeler'de mi gönderilerde mi kullanılabileceği henüz bilinmiyor.
 
Instagram Hikayeler 15 saniye ile kısıtlıyken, gönderilerde 60 saniyeye kadar video yayımlanabiliyor.
 
Kasım 2017'deki son verilere göre Instagram'ın 800 milyondan fazla kullanıcısı, 300 milyondan fazla da aktif kullanıcısı bulunuyor.
 
(Haber Türk)

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