Instagram yeni özelliği tanıttı!

Bugün duyurulan yeni özellik, hikayelerin popülerliğini daha da artıracak! Sosyal medya ajansı Crovu, Instagram’ın son özelliğini ve detaylarını araştırdı.

Aylık 400 milyon kişiye erişen Instagram’ın bu denli popüler bir sosyal medya platformu haline gelmesinde en önemli nedenlerden birisi, Snapchat ile insanların tanıştığı hikaye özelliği olmuştu. Ancak ilk günkü özellikleri ile sınırlı kalmayıp, hikayelerin içinde anket, GIF ya da puanlama gibi farklı ve kullanıcı arası etkileşimi arttıran inovatif özelliklerin sıkça gelmesi de Instagram kullanıcılarını memnun eden detaylardan.

Instagram’ın hikayeler için tanıttığı son yenilik: Soru alma

Hikayeler içinde artık kullanıcılar, takipçilerine soru sorup bu soruların yanıtlarını özel mesajlar kısmından alabiliyor. Bununla da sınırlı olmayan bu özellik ile, gelen soruları farklı bir hikaye ile takipçilerinizle paylaşabiliyorsunuz. Yeni yayınlanan bu özellik, şimdiden milyonlarca kişi tarafından test edildi ve kullanılıyor.

Diğer Instagram hikayeler özellikleri gibi son derece şık bir tasarımla gelen soru alma özelliği, hikayelerin görsel bütünlüğünü bozan bir yapıda değil ve diğer tüm hikaye bileşenleri gibi boyut olarak ayarlanabiliyor. Yaratıcı hikaye kurgularında da yerinin güçlü olacağı kanısına ulaşabiliriz.

Instagram hikayelerde nasıl soru alabilirsiniz?

Yeni özellik, diğer Instagram hikayeleri gibi çıkartmalar kısmından anında erişilebilecek pratik bir seçenek oldu. GIF, hikaye içi fotoğraf ve anket gibi özelliklerin hemen altında yer alan “soru alma” özelliğini seçtikten sonra, standart olarak Instagram tarafından gelen “bana soru sor” kısmını düzenleyebiliyorsunuz. Sorduğunuz sorunun ardından takipçilerinizden gelen her yanıtı dilerseniz paylaşabilir, dilerseniz özel mesaj yolu ile konuşabilirsiniz.

Instagram hikayelerinde soru yanıtlamak içinse tek yapmanız gereken, takip ettiğiniz hesapların paylaştığı soru alma butonunun altındaki kısma yanıtınızı yazmanız.

Markalar için Instagram hikayelerinde soru alma özelliği ne ifade ediyor?

Markaların tüm sosyal medya platformlarında önem verdiği en önemli konu, kullanıcılar ile olan etkileşim ve sonuca dönüşebilen iletişim. 1 milyar aylık aktif kullanıcının kullandığı Instagram, bireysel kullanıcılar için olduğu kadar markalar için de oldukça önemli ve hangi sektör olursa olsun, marka imajının en önemli ayaklarından birisi haline geldi.

Soru alma özelliği ile ürün ve hizmetlerle ilgilenen takipçi kitlesine dokunmak, çok daha kolay olabilir. Şimdiden birçok kurumsal marka, Instagram takipçilerine Instagram hikayelerin sunduğu bu son özelliği kullanarak ulaşma adına yaratıcı dijital kampanya stratejileri araştırıyor. Yakın zamanda bunun örneklerini göreceğiz. Sosyal medya ajansı Crovu araştırmalarına göre İnsagram köklü yenilikler yapmaya devam edecek.