Instagram'a E-Ticareti kolaylaştıran ödeme işlemleri seçeneği eklendi

Instagram, son günlerde özellikle F8 Konferansı sırasında birçok yeni özelliğini tanıtmıştı. Ancak uygulamanın henüz tantılmayan başka bir özelliği var. Artık Instagram üzerinden ödeme yapmak mümkün olacak. Henüz tüm kullanıcılar için etkin olmayan bu yeni özelliğin ilk olarak küçük işletmelerde yapılan 'rezervasyon' işlemlerinde kullanılabileceği, ancak gelecekte yaygınlaşarak tüm ticari işlemlerde etkin olacağı söyleniyor.

Bu yeni özellik sayesinde hesabımıza kredi kartı bilgilerimizi ekleyerek gerektiğinde otomatik olarak ödeme yapabileceğiz. Birçok Instagram kullanıcısı, uygulamayı bir nevi 'alışveriş aracısı' olarak kullanıyordu. Resmi olarak ödeme yapılamasa da yoğun olarak ürün satışı gerçekleştirildiğini düşünürsek, bu yeni hamle oldukça mantıklı görünüyor, ancak Instagram her geçen gün bir 'fotoğraf paylaşma uygulaması' olmaktan uzaklaşmaya devam ediyor.

(Webtekno)