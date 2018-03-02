Instagram'a görüntülü ve sesli arama desteği geliyor

Görüntülü ve sesli arama desteğinin işaretleri, uygulamaların APK’sındaki çeşitli imaj dosyalarında görülüyor. Söz konusu dosyalar, “call.png”, “video_call.png” ve “action_call.png” gibi isimler taşıyor. Bu noktada “call” kelimesinin Türkçede “arama, çağrı” gibi anlamlara geldiğini belirtmekte fayda var.

Bu tarz dosyaların yeni özellikler aktif hâle gelmeden uygulamalara eklenmesi, pek çok geliştirici tarafından tercih edilen bir yaklaşım. Dolayısıyla Instagram’ın da yakında bu özelliklerle güncelleneceğini görmek çok zor olmuyor.

Instagram görüntülü arama desteğiyle en önemli rakiplerinden ve ilham kaynaklarından biri olan Snapchat ile arasındaki bir farkı daha kapatmış olacak. Snapchat’in görüntülü arama özelliği çok yoğun biçimde kullanılmasa da, 3 yıldır uygulamanın özellik seti içinde yer alıyor. Görüntülü ve sesli arama desteğinin de eklenmesiyle birlikte Instagram’ın tıpkı çatı şirketi Facebook gibi komple bir sosyal medya ve iletişim platformuna dönüşeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

(Teknoblog)