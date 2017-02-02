Instagram'a yeni bir özellik daha

Fotoğraf paylaşım platformu Instagram yeni bir özellikle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kısaca “albüm özelliği” olarak tanımlayabileceğimiz bu yenilik mecranın biraz daha Facebook‘a benzemesine neden olacak gibi görünüyor.

En fazla tercih edilen sosyal medya platformlarından biri olan Instagram kendini geliştirme çabalarına devam ediyor. Mecranın son olarak “fotoğraf albümleri” üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Tam anlamıyla Facebook‘un albümlerine benzeyen bu özellik henüz resmen kullanıma sunulmadı.

Instagram’ın Android‘deki beta versiyonunda test edilmeye başlandı. Bu yeni özelliğin kullanıcılar tarafından beğenilmesi durumunda yakında ana sayfamızda farklı albümler görmeye başlayabiliriz.

Şimdiye kadar paylaşılan bilgilere bakılırsa albümler on fotoğraftan oluşacak. Bu özellik sayesinde birden fazla fotoğrafı aynı başlık altında toplamak mümkün olacak. Şimdilik albüm özelliği sadece yeni fotoğraflar için mi geçerli olacak, yoksa eski fotoğraflarımızı da bir başlık altında toplayabilecek miyiz bilinmiyor.

Üstelik gezi fotoğrafları, selfieler, hobiler gibi ayrı başlıklar yaratılmak istenirse üst sınır olarak seçilen 10’un pek de yeterli olmayacağı düşünülüyor.