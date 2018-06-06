Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Instagram'a yeni özellik! Facebook bildirim ikonu

Sosyal medya devi Facebook, fotoğraf ve video paylaşım platformu olan Instagram'la birleştirilmeye hazırlanıyor. Yeni özellikle birlikte herkesin profilinin üst kısmında bir Facebook bildirim ikonu yer alacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eğer Facebook bildirimlerinin son zamanlarda gittikçe sıklaştığından şikayet ediyorsanız daha hiçbir şey görmediniz. Sosyal medya devi, çok yakında fotoğraf ve video paylaşma platformu olan Instagram’a çıkarma yapmaya hazırlanıyor.
 
Resim ve video paylaşım platformu olan Instagram, Facebook bildirimlerinin uygulamada görülmesini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellikle birlikte Instagram profillerinin üst kısmına bir Facebook bildirim ikonu yerleştirilecek ve üzerinde bildirim sayısana göre bir rakam yer alacak. Bu ikon aynı zamanda Facebook’a giden bir kısayol olacak.
 
 
İlk olarak Reddit’te uygulamanın beta versiyonuna erişimi olduğunu söyleyen bir kullanıcı tarafından ortaya çıkarılan bu özelliğin geliştirilmekte olduğu bir Instagram sözcüsü tarafından da doğrulandı. Ancak özelliğin ne zaman devreye gireceği ve uygulamaya başka neler katacağı hakkında bir açıklama yapılmadı.
 
(Haber Türk)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim Yolunda Silivri

Seçim Yolunda Silivri

Doğru karne tepkisine dikkat

Doğru karne tepkisine dikkat

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA