Instagram'da anket nasıl yapılır? Instagram'a anket özelliği geldi

En çok kullanılan sosyal medya hesaplarından biri şüphesiz Instagram. Instagram yeni güncellemesiyle bir kez daha şaşırttı. Instagram'a anket özelliği geldi. Peki Instragram anket özelliği nasıl kullanılır? Instagram'da anket nasıl yapılır?

Instagram son güncellemeyle beraber kullanıcılarına hikayeden anket yapabilme özelliğini duyurdu. Yeniliğe doymayan Instagram son özelliğiyle merak uyandırdı. Instagram anket özelliğini kullanıcılarıyla buluşturdu.

INSTAGRAM'DA ANKET NASIL YAPILIR?

Son güncelleme ile birlikte kullanıcılar Instagram'da nasıl anket yapılır merak ediliyor. Instagram anket sonuçları nasıl belli oluyor? Instagram'daki yeni gelen anket özelliğinde verilen oyları hikaye sahibi görebiliyor mu? İşte Instagram anket özelliği hakkında detaylar...

Instagram'da anket yapabilmek için Instagram hikaye kısmına girilerek, anket yapacağınız konunun fotoğrafını çekmeniz gerekiyor. Sağ üst köşede bulunan gülen surat ifadesine tıkladıktan sonra ''anket'' yazan ifadeye tıklanıyor. Burada ''soru sor...'' ve alt tarafta cevap kutucukları çıkıyor. ''Soru sor...'' kısmına sorunuzu yazdıktan sonra, ''evet-hayır'' yazan kısma sorunuzun cevabına uygun olan cevapları yazdıktan sonra hikayenizi paylaşabilirsiniz.

Hikaye kısmına fotoğraf ya da video ekleyip anket seçeneğini seçilebiliyor. Hikayeye anket eklemek için çıkartmalar kısmına gelip anket seçeneğini seçmek gerekiyor. Böylece hikayenizi kimlerin görüntülediğini, toplam oy sayısını, kimlerin oy verdiklerini ve kimlerin seçimini hangi tercihten yana kullandığını detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Hikayeyi paylaşan kişi, hikayesini kimlerin görüntülediğini, toplam oy sayısını, kimlerin oy verdiklerini ve kimlerin seçimini hangi tercihten yana kullandığını görüntüleyebiliyor. Instagram anket şu an iOS'larda kullanılabiliyor. Anketinizi paylaştıktan sonra takipçileriniz hemen oy vermeye başlayabilir. Birisi anketinize cevap verdiğinde, herhangi bir zamanda hangi cevabın önde olduğu görülebiliyor.