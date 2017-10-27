Instagram'da ortalığı yıkan yeni özellik: Superzoom

Superzoom özelliğini kullanmak ise oldukça basit. Kamera sekmesinde Boomerang özelliğinin hemen yanında yer alan Superzoom, kaydet tuşuna basıldığı anda eğlenceli bir müzik efekti ile seçilen obje veya kişiye ya kademeli olarak yakınlaşıyor.

CADILAR BAYRAMI TEMALI YÜZ FİLTRELERİ

Superzoom'u seçerek kayda dokunup basılı tutarak veya kaydet tuşuna iki kere dokunarak 3saniyelik Superzoom videoları oluşturmanın mümkün olduğunu da ekleyelim. Hem ön hem de arka kamera ile kullanılabilen Superzoom özelliği ile oluşturulan videoları Instagram Direct arayıcılığıyla arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz.