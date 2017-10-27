Instagram'da ortalığı yıkan yeni özellik: Superzoom
Sosyal medyanın sürekli yükselen yıldızı Instagram, Rewind, Boomerang ve yüz filtreleri gibi pek çok özelliğe sahip olan kamerasına eklediği 'Superzoom'la internet dünyasını sarstı. Superzoom özelliği sayesinde tek bir objeye veya kişiye çarpıcı bir müzikle yakınlaşılarak eğlenceli videolar oluşturuyor.
Superzoom özelliğini kullanmak ise oldukça basit. Kamera sekmesinde Boomerang özelliğinin hemen yanında yer alan Superzoom, kaydet tuşuna basıldığı anda eğlenceli bir müzik efekti ile seçilen obje veya kişiye ya kademeli olarak yakınlaşıyor.
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Superzoom'u seçerek kayda dokunup basılı tutarak veya kaydet tuşuna iki kere dokunarak 3saniyelik Superzoom videoları oluşturmanın mümkün olduğunu da ekleyelim. Hem ön hem de arka kamera ile kullanılabilen Superzoom özelliği ile oluşturulan videoları Instagram Direct arayıcılığıyla arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz.
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