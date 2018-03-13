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Instagram’ın değiştirilen algoritması yeniden eski haline dönüyor ve kronolojik gösterim geri geliyor

Instagram’ın Facebook tarafından satın alındıktan sonra değiştirilen algoritması yeniden eski haline dönüyor ve kronolojik gösterim geri geliyor. Yani uygulamada artık en son paylaşılan fotoğraflar eskiden olduğu gibi önce gösterilecek.

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Uzun süredir kullanıcılar tarafından ciddi anlamda şikayet alan yeni algoritma yüzünden uygulamadan uzaklaşma noktasına gelen birçok kullanıcı oldu.
 
Algoritma en son takip ettiğiniz ya da yakın zamanda etkileşime girdiğiniz kullanıcıların gönderilerini ön plana çıkarırken, diğer kişilerin paylaşımlarını ise listenin en altlarına doğru itiyordu. Bu da birçok kişinin paylaşımlarının görüntülenememesine yol açıyordu.
 
Kullanıcılardan gelen yoğun talep üzerine bugünden itibaren eski algoritmanın beta testleri başlatıldı ve oldukça sınırlı sayıda kullanıcı ile bu testler bir süre daha devam edecek. Eğer testlerde ciddi problemlere rastlanmazsa, yakın zamanda uygulamanın sevdiğimiz hali geri dönecek.
 
(ShiftdeIete)

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