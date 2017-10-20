Instant Apps özelliği ile Android uygulamalarını indirmeden kullanabileceksiniz

Google, Instant Apps ile bazı uygulamaları öne çıkarıyor ve denemeleri konusunda Android kullanıcılarını teşvik ediyor. Geçtiğimiz yıl duyurulan Instant Apps mayıs ayında tüm geliştiricilere açılmıştı. Instant Apps platformu sayesinde Android kullanıcıları bir uygulamayı tamamen indirmeden deneyebiliyor. Bu, genellikle, bir web sitesinin belirli bölümlerine nasıl yönlendirileceğine benzer şekilde, uygulamanın farklı alanları arasında derin bağlantı oluşturmaya dayanarak elde ediliyor. Hedef, kullanıcıların tam teşekküllü bir uygulama ile mobil webin tıknazlığı arasında bir yere düşen hızlı, amaçlı bir deneyim sunmaktır.

"Şimdi dene" istemiyle Google, hangi uygulamaların Instant Apps özelliklerini destekleyeceğini her zamankinden daha net göstereceğini söyledi. Mayıs ayında gerçekleştirilen I/O 2017’de duyurulan araçlar ise geliştiricilere daha sağlam uygulamalar hazırlama imkânı sunuyor.

Milliyet'in haberine göre, Bu yılın başlarında Google I/O konferansı sırasında çıkan araçlardan dolayı, geliştiriciler daha sağlam Instant Apps oluşturabilmeli. Google, ayrıca tam uygulama akışını çoğunlukla akış yoluyla simüle ediyordu ve yeni Instant Apps uygulamaları, uygulamanın tam sürümünden ayırt edilemez bir deneyim sunmalıdır.