Intel, 5GHz maksimum frekans hızı ile baş döndüren işlemcisi Core i7-8086K'yı duyurdu
Computex 2018‘den yepyeni duyurular gelmeye devam ediyor. Fuarın yıldızlarından biri olan Intel, 50. yılına özel işlemcisi Intel Core i7 8086K modelini duyurdu. Bu yeni işlemci saat hızına müdahale edilmeden 5.0 GHz. hızına erişebiliyor.
Şirket fuarda 50. yılını kutlarken, x86 mimarisinin de 40. yılı kutlandı. Bu özel güne özel olarak da Limited Edition adı altında 8086K işlemcisi bizlerle buluştu Hatta bu noktada daha güzel bir haberimiz var. Intel bu işlemcilerden 8,086 tanesini hediye olarak vereceğini açıkladı. Buradan çekilişe katılabilirsiniz. Ama önceden söyleyelim, eğer bildiri ekranındaki ülkeler birinde yaşamıyorsanız, bu güzel hediyeyi kazansanız bile elde edemeyeceksiniz.
Bu özel işlemcinin en büyük özelliği ise hiç bir overclock işlemi uygulanmadan 5 GHz. gibi inanılmaz bir hıza yükselebiliyor olması. Intel aynı zamanda Whiskey Lake U serisi yongalarıyla beraber, Amber Lake Y serisi işlemcilerinin 2018 sonlarına doğru bizlerle buluşacağını açıkladı. Hatta bu sonbahar itibariyle, 70’ten fazla laptop ve 2 in 1 notebook’ta bu işlemci modellerini göreceğiz.
(ShiftdeIete)
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